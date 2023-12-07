微星筆電20周年特展 打造極致效能與尊寵體驗空間
全球電競、創作者、商務領導品牌MSI微星（2377）宣布將推出筆電20周年特展活動！2023年適逢微星筆電誕生20周年，為回顧這20年的淬鍊進化，MSI特別規劃了「MSIology：微星筆電20週年特展 - 極致效能 尊寵體驗」活動，12月15日至12月17日於松山文創園區2號倉庫隆重登場！現場將以奢華美學、極致效能、創新科技等三大主題為消費者帶來精彩絕倫的科技美學饗宴！
除了豐富的展示內容，特展更精心規劃多樣體驗活動與獨家優惠，憑票參觀特展即可獲得專屬好禮，還能享用展覽限定的美味特製點心；完成特展巡禮闖關集章就能兌換扭蛋券，幸運的你有機會獲得Lucky龍神秘小禮！本次活動也特別規劃了「20週年限定快閃體驗店」，店內將有多款熱銷明星筆電優惠販售，更有多樣精品周邊與20周年限定商品提供粉絲選購。
本次特展活動需憑票入場，即日起可於KKTIX購買，12/14前享預售優惠價；12/15前於微星官方授權之實體經銷門市或購物網選購任一款MSI筆電，完成活動登錄即可免費獲得特展VIP限定套票組，內含特展門票、20周年限定禮，再享效能筆電現場抽獎資格。MSI 20年來的極致效能與工藝追逐，豐富內容都將在本次特展獨家解密！
在這20年的旅途中，微星堅持以優異性能及創新精神打造筆電產品，為使用者帶來極致奢華的體驗！透過一系列領先業界的創新，持續為消費者探索電競、創作以及商務於筆電上的可能性，我們將這樣的品牌精神稱作MSIology(微星學)。在這次特展中，MSI打造奢華美學、極致效能、創新科技等三大主題的尊寵體驗空間，將為玩家帶來全方位的感官享受！
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