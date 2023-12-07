現任總座將退休！盛群副總經理蔡榮宗接棒升任 明年1月1日生效
微控制器（MCU）廠盛群（6202）今（7）日宣布，原總經理高國棟申請退休，新任總經理將由副總經理蔡榮宗升任，預計明年1月1日生效，未來將會扛起掌管盛群營運的重責大任，帶領盛群迎接新挑戰。
盛群今日下午發布重大訊息指出，原總經理高國棟將退休，任期將於12月31日屆滿，新任總經理將由蔡榮宗接任。據了解，盛群新任總經理蔡榮宗畢業於逢甲大學自動控制學系，1998年加入盛群半導體，在MCU產品市場領域具有28年以上專業經驗。
蔡榮宗曾經先後擔任工研院電子所系統工程師，合泰半導體FAE工程師，在盛群公司歷練產品企劃、市場行銷等重要職位，並擁有多項發明專利，2019年加入盛群董事會參與公司重要決策，未來將借重其專業與長才，傳承ESG理念負責各項營運管理，帶領盛群迎接新挑戰。
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