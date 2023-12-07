需求回暖！第3季智慧手機產量季增13% 成長態勢將延續至第4季

自第3季起，隨著通路庫存回落，加上季節性需求帶動，智慧型手機生產量隨之增長。據TrendForce研究顯示，第3季全球智慧型手機總產量約3.08億支，季增13%，即便不及疫情前水平，但相較2022年同期，年增約6.4%，終結連續八個季度的年衰退周期。

展望本季，電商促銷、年終購物旺季等激勵因子，加上智慧型手機品牌年末衝刺生產數量的慣性，預計第4季總產量有機會再季增5~10%。2023全年衰退幅度預估將收斂至3%以內，總產量約11.6億支。

三星受惠於下半年旗艦機量產，第3季產量季增11.5%，達6,010萬支，位居全球第一名。儘管三星於全球布局廣泛，但受制於全球經濟逆風，今年生產規劃保守，全年生產量預估應和蘋果（Apple）僅差距500萬支。受益於旗艦新機發表，蘋果第3季產量季增17.9%，約4,950萬支，位居第二名。

由於iPhone 15/15 Plus的CIS（CMOS Image Sensor）初期良率不佳，影響第3季蘋果生產表現，市占率因此較去年同期衰退1.5%，全年產量預計與2022年持平。

值得注意的是，今年華為以旗艦機回歸，攻占中國大陸高階智慧型手機市場，蘋果首當其衝；隨著華為計劃提高2024年高階旗艦系列的市場規模，並且瞄準大陸內需市場，加上地緣政治等因素，該產品勢將與蘋果直接競爭，預估對明年蘋果生產表現有較明顯的壓迫。

小米（含Xiaomi, Redmi, POCO）隨著通路庫存修正告一段落，年末無論是在整機生產，或是零組件備貨態度上都轉為積極，加上印度市場恢復積極經營，第3季產量季增22.3%，約4,280萬支，全年產量將呈現增長，穩坐全球第三名。Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）第3季產量3,870萬支，季增15.2%，排名全球第四，該品牌同樣受惠印度、南美等市場的銷售增加，帶動第3季產量上升，此成長態勢將會延續至第4季。

Transsion（含TECNO, Infinix, itel）延續第2季熱度，第3季產量達2,650萬支，季增5.6%，再次超越Vivo拿下全球第五名。近年來Transsion受惠新興市場成長，帶動市占率向上，自第2季起市占率持續擴大，全年產量的年增率有機會逾40%，持續與Vivo競爭全球第五。

Vivo（含Vivo, iQoo）第3季產量為2,450萬支，季增6.5%，排名第六，受限全球經濟疲弱，Vivo今年上半年的生產規劃相對保守，即便下半年Vivo主要銷售市場之一的中國大陸市況好轉，但仍選擇維持穩健獲利的策略。

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