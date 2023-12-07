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國科會副主委林敏聰訪印度 次長級會議深化合作

中央社／ 新德里7日專電
國家科學及技術委員會副主任委員林敏聰（前左4）率團訪問印度，6日在新德里與印度舉行一年一度的次長級科學與技術雙邊會議。圖為會後雙方合影。（駐印度代表處科技組提供）
國家科學及技術委員會副主任委員林敏聰（前左4）率團訪問印度，6日在新德里與印度舉行一年一度的次長級科學與技術雙邊會議。圖為會後雙方合影。（駐印度代表處科技組提供）

國家科學及技術委員會副主任委員林敏聰率團訪問印度，6日與印度科技部舉行一年一度的科學與技術雙邊會議，並見證科學研究機構簽署合作備忘錄，透過加強科技合作共同促進區域繁榮。

林敏聰6日上午與印度科技部次長卡蘭迪卡爾（Abhay Karandikar）共同主持「第12屆台印度科學與技術雙邊會議」。這是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，雙方首次的實體次長級會議。

雙方在會中討論人工智慧、網路安全、生物科技、奈米電子、綠色能源與太空科技等領域的合作深化與合作模式。

當天下午，林敏聰與印度科技部科研部門主管卡萊謝爾維（N. Kalaiselvi）共同見證財團法人國家實驗研究院（NARLabs，國研院）與印度科學及工業研究委員會（CSIR）簽署「院級」合作備忘錄。

駐印度代表葛葆萱在場觀禮，國研院院長林法正以視訊方式參加。

根據這份「包裹式」備忘錄，台灣國研院附屬的研究中心將與印度科研會轄下37個研究中心自由進行科研交流與合作，無需再個別簽訂合作協議，這將有利強化台印度科學生態圈之間的合作。

林敏聰5日晚間率領國科會代表團從台北飛抵新德里，駐印度副代表陳牧民、科技組長王金燦接機。訪團預定8日返台，今天與明天還將與拜會印度多個部會，討論雙邊科研合作事宜。

台灣與印度科技合作緊密，迄今已舉行12場次長級雙邊會議、29場雙邊論壇及研討會，共同執行超過115項合作計畫。

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