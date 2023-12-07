緯創雙利多加持、漲勢凌厲 高管也趁勢賣股變現

晶片大廠超微（AMD）公布最新AI晶片Instinct MI300系列，帶動台廠供應鏈走勢齊揚，包括緯創（3231）、緯穎、英業達、廣達等代工業者同享強勁走勢，不過隨著市場資金湧進、拉抬AI一軍概念股走升，根據緯創今（7）日公布內部人持股名單顯示，公司主管再於11月間出脫持股、轉現，且副董事長、副總經理級以上人員共減碼83張。

緯創今日於公開資訊觀測站公告最新「內部人持股異動名單」，其中，副董事長黃柏漙、擔任董事的啟碁董事長謝宏波，及幾位副總經理，分別有出脫數張、幾十張，以及二十幾張不等的持股。緯創股價在11月間恢復強勁走勢，最高一度漲回104元，正式收復百元大關，惟進入12月後漲幅收斂，股價來回在90多元至百元間震盪，而近一月間公司高管再度釋股，格外吸引投資人關注。

晶片大廠超微（AMD）公布AI晶片Instinct MI300系列，包括MI300A與MI300X等新品與配套軟體、服務，並且MI300A已進入量產，MI300X則開始出貨，公司也同時公布供應鏈廠商，而台鏈大廠緯創、緯穎也相繼入列，因此立刻成為投資人目光焦點，也帶動有關AI概念股走勢齊揚，全數收紅。

緯創今日早盤以91.4元開出，一度翻黑後再往上拉升，一度衝達94.5元，盤中漲幅逾2%。終場漲幅收斂，收在93.4元，上漲2.2元，漲幅達2.41%，單日成交量達7.61萬張，相當驚人，緯創昨日也重獲外資青睞，暌違十個交易日的再度由賣轉買，三大法人合計買超3,309張，備受市場關注。

以基本面來看，緯創今年營運受惠AI伺服器題材帶動，走勢備受各界看好，隨著進入下半年，旗下GPU相關之伺服器業務也越發穩定；輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日再度強調，將為中國大陸市場開發降規AI晶片方向不變，而緯創為輝達H100 GPU伺服器基板的獨供廠商，而降規版晶片傳是以H100改良而成，再加上今日超微公布利多加持，後續表現備受市場矚目。

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