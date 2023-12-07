群創打造 AI 智能科技超市 省勞務、轉換率提升二成
群創（3481）自主開發的自動感應、結帳「智能購物車」在「全家」FamiSuper東森一號店正式亮相！ 智能購物車採無接觸支付，運用掃描感應器偵測放入購物車的商品即可結算金額，並由消費者自助結帳免排隊，提供消費者更快速、便利的購物體驗。
東森購物彭鴻珷總經理、全家便利商店薛東都總經理、產業發展署科長吳洋佑、群創光電楊柱祥總經理今(7)日為AI智能科技超市正式揭幕，搶攻非接觸商機。
群創光電推出邊走邊結帳智能購物車與熟食區自助結帳Kiosk、生成式AI AM miniLED透明酒櫃、人臉辨識曲面廣告螢幕精準廣告投放，於「全家」FamiSuper東森一號店落地驗證。東森購物彭鴻珷總經理表示，我們觀察到自助結帳有助精準控制人力成本，非常適合結合超市型態的便利商店與美食街的複合型商場，透過成本管控與AI導購，人潮有效轉換錢潮，預計可提高二成以上營收。
經濟部產業發展署科長吳洋佑指出，零售業AI技術百花齊放，實體店面創造個人化購物體驗空間，分析/預測/生成式AI技術優化行銷端服務，期待群創的智慧AIoT超市解決方案成果豐碩，攜手智慧零售產業鏈國際輸出。
亮點一：邊走邊刷購物車 結帳免排隊！「全家」My FamiPay輕鬆付款
隨著非接觸商機的興起，智慧購物車和無收銀員支付領域的競爭日益激烈，研調機構Research & Markets 指出，全球智能購物車預計2030年可達美金97.4億美元，2023-2030年複合成長率27.48%，國際零售通路瞄準智能購物車降勞務，促營收，且具精準行銷實力，自助結帳購物車滲透力不容小覷。
相較美商無人商店需要整間店面重整，裝設多部攝影機的重裝備投資，群創自主開發智能購物車，透過電腦視覺演算法和感測器融合技術， 以AI 驅動的鏡頭感測器來識別放置於購物車內的物品，並配備10.1吋平板螢幕與消費者互動，更可使用「全家」My FamiPay完成自助結帳，省下排隊等候的時間，實現非接觸式自助結帳功能。
對於零售商而言，無需太高的建置成本，各種規模的實體店都能輕鬆地在他們的商店中使用這項技術，透過增加傳統購物車的平均尺寸，為客戶創造嶄新的購物體驗，並促進營收。楊柱祥總經理表示，群創100%自主開發購物車韌體、硬體及APP，與場域結帳系統對接，陸續於連鎖便利商店場域驗證，預計明年進軍日本市場，搶攻歐美超市量販體系結帳購物車大餅。
亮點二：熟食區自助結帳 雙面SlimPaper超薄minLED螢幕 預計提升20%業績
研調單位P&S Intelligence資料亦顯示，受惠於行動支付普及以及零售無接觸系統優化，自助結帳機2030年可達95.967億美元，2022-2030年複合成長率13.2%，44%市場需求在北美。
「全家」熟食區營收佔比高，人潮尖峰時段總需排隊等候。群創開發雙面輕薄一體成型自助結帳機Kiosk，獨家32吋薄型化雙面背光技術、雙面螢幕機身厚度僅22mm，在便利商店有限的空間內，兼具結帳與廣告雙面顯示機能，拓展「全家」熟食區美學視野。全家便利商店薛東都總經理表示，自助結帳有助於紓解店舖人員勞務，使人力運用最佳化，店舖能專注於提供更優質的服務。
亮點三：首創生成式AI透明顯示酒促客服 低碳節能 瞄準酒品takeout市場
群創光電攜手啟耀光電開發P0.75 AM miniLED透明顯示螢幕，可拼接、毫秒級快速輕薄動態調光技術，暗態至亮態1%~60%，優勢隔離400nm以下紫外光，兼具低能耗，綠色節能特色。
透過群創生成式AI自動生成符合酒類品牌風格的內容與用詞，搭載攝影機與聲控系統，消費者可自由請教酒品特色，進行互動促銷遊戲。
群創楊柱祥總經理表示，生成式AI廣告結合透明顯示互動酒櫃首次導入連鎖便利商店，將有效幫助行銷人員每週節省至少 5 小時以上的時間創造素材，也可減緩創意疲勞的困境，進而提高效率與成效。
亮點四：人臉辨識搭配AM miniLED曲面廣告屏 精準行銷
因應「全家」FamiSuper東森一號店的小家庭宅經濟客層，肉品海鮮冷藏區是店內的黃金動線，群創光電佈建人流監控與人臉辨識黑科技，以AM miniLED可柔性獨家技術，打造兼具「超輕薄」、「可形變」、「巧互動」特色的29.6吋雙面曲面Mini LED廣告屏 （每顆Mini LED間距1.2mm），單片體積僅300g， 具低碳、省電節能的優點。其可拼接及雙曲的產品特性適用於許多場域，顯示內容可依據場域需求設定客製化推播內容，作為人流指引、推播廣告等應用。
此次整合AI人工智慧科技，可精準辨識消費者流量、人臉辨識可判讀性別等特徵投放精準廣告，並結合ChatGPT廣告生成，因應聖誕節活動提供創意廣告，吸引小家庭選購創意食材。
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