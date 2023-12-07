群創打造 AI 智能科技超市 省勞務、轉換率提升二成

群創（3481）自主開發的自動感應、結帳「智能購物車」在「全家」FamiSuper東森一號店正式亮相！ 智能購物車採無接觸支付，運用掃描感應器偵測放入購物車的商品即可結算金額，並由消費者自助結帳免排隊，提供消費者更快速、便利的購物體驗。

東森購物彭鴻珷總經理、全家便利商店薛東都總經理、產業發展署科長吳洋佑、群創光電楊柱祥總經理今(7)日為AI智能科技超市正式揭幕，搶攻非接觸商機。

群創光電推出邊走邊結帳智能購物車與熟食區自助結帳Kiosk、生成式AI AM miniLED透明酒櫃、人臉辨識曲面廣告螢幕精準廣告投放，於「全家」FamiSuper東森一號店落地驗證。東森購物彭鴻珷總經理表示，我們觀察到自助結帳有助精準控制人力成本，非常適合結合超市型態的便利商店與美食街的複合型商場，透過成本管控與AI導購，人潮有效轉換錢潮，預計可提高二成以上營收。

經濟部產業發展署科長吳洋佑指出，零售業AI技術百花齊放，實體店面創造個人化購物體驗空間，分析/預測/生成式AI技術優化行銷端服務，期待群創的智慧AIoT超市解決方案成果豐碩，攜手智慧零售產業鏈國際輸出。

亮點一：邊走邊刷購物車 結帳免排隊！「全家」My FamiPay輕鬆付款

隨著非接觸商機的興起，智慧購物車和無收銀員支付領域的競爭日益激烈，研調機構Research & Markets 指出，全球智能購物車預計2030年可達美金97.4億美元，2023-2030年複合成長率27.48%，國際零售通路瞄準智能購物車降勞務，促營收，且具精準行銷實力，自助結帳購物車滲透力不容小覷。

相較美商無人商店需要整間店面重整，裝設多部攝影機的重裝備投資，群創自主開發智能購物車，透過電腦視覺演算法和感測器融合技術， 以AI 驅動的鏡頭感測器來識別放置於購物車內的物品，並配備10.1吋平板螢幕與消費者互動，更可使用「全家」My FamiPay完成自助結帳，省下排隊等候的時間，實現非接觸式自助結帳功能。

對於零售商而言，無需太高的建置成本，各種規模的實體店都能輕鬆地在他們的商店中使用這項技術，透過增加傳統購物車的平均尺寸，為客戶創造嶄新的購物體驗，並促進營收。楊柱祥總經理表示，群創100%自主開發購物車韌體、硬體及APP，與場域結帳系統對接，陸續於連鎖便利商店場域驗證，預計明年進軍日本市場，搶攻歐美超市量販體系結帳購物車大餅。

亮點二：熟食區自助結帳 雙面SlimPaper超薄minLED螢幕 預計提升20%業績

研調單位P&S Intelligence資料亦顯示，受惠於行動支付普及以及零售無接觸系統優化，自助結帳機2030年可達95.967億美元，2022-2030年複合成長率13.2%，44%市場需求在北美。

「全家」熟食區營收佔比高，人潮尖峰時段總需排隊等候。群創開發雙面輕薄一體成型自助結帳機Kiosk，獨家32吋薄型化雙面背光技術、雙面螢幕機身厚度僅22mm，在便利商店有限的空間內，兼具結帳與廣告雙面顯示機能，拓展「全家」熟食區美學視野。全家便利商店薛東都總經理表示，自助結帳有助於紓解店舖人員勞務，使人力運用最佳化，店舖能專注於提供更優質的服務。

亮點三：首創生成式AI透明顯示酒促客服 低碳節能 瞄準酒品takeout市場

群創光電攜手啟耀光電開發P0.75 AM miniLED透明顯示螢幕，可拼接、毫秒級快速輕薄動態調光技術，暗態至亮態1%~60%，優勢隔離400nm以下紫外光，兼具低能耗，綠色節能特色。

透過群創生成式AI自動生成符合酒類品牌風格的內容與用詞，搭載攝影機與聲控系統，消費者可自由請教酒品特色，進行互動促銷遊戲。

群創楊柱祥總經理表示，生成式AI廣告結合透明顯示互動酒櫃首次導入連鎖便利商店，將有效幫助行銷人員每週節省至少 5 小時以上的時間創造素材，也可減緩創意疲勞的困境，進而提高效率與成效。

亮點四：人臉辨識搭配AM miniLED曲面廣告屏 精準行銷

因應「全家」FamiSuper東森一號店的小家庭宅經濟客層，肉品海鮮冷藏區是店內的黃金動線，群創光電佈建人流監控與人臉辨識黑科技，以AM miniLED可柔性獨家技術，打造兼具「超輕薄」、「可形變」、「巧互動」特色的29.6吋雙面曲面Mini LED廣告屏 （每顆Mini LED間距1.2mm），單片體積僅300g， 具低碳、省電節能的優點。其可拼接及雙曲的產品特性適用於許多場域，顯示內容可依據場域需求設定客製化推播內容，作為人流指引、推播廣告等應用。

此次整合AI人工智慧科技，可精準辨識消費者流量、人臉辨識可判讀性別等特徵投放精準廣告，並結合ChatGPT廣告生成，因應聖誕節活動提供創意廣告，吸引小家庭選購創意食材。 群創32吋SLIM PAPER雙面觸控自助結帳機。群創/提供 群創總經理楊柱祥（左起）、東森得意購總經理彭鴻珷及群創智能整合自動化總處長王敏政與群創AI智能購物車合影。記者李珣瑛/攝影

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