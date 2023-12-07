聯電11月營收雙減 庫存調整結束為後市營運亮點

聯電（2303）受惠電腦和通訊領域需求回溫，11月營收月減2.1%、年減16.6%，法人機構表示，若以聯電日前法說會指引、第4季營收季減5%左右來看，12月業績恐將較11月下滑。

雖然電腦和通訊領域的短期需求逐漸回溫，但大多為急單，車用市場狀況仍具挑戰性，客戶持續採取謹慎保守方式管理庫存水位。從應用來看，中國手機和PC出貨量和上季持平，聯電車用相關從第3季出貨量開始減少，第4季為衰退幅度最大的產品，預期車用庫存調整將至2024年。

分析師表示，預估聯電第4季晶圓出貨量季減5%，產能利用率60~63%，整體產品的美元ASP維持上季水準；毛利率方面，可能呈下滑局面，因產利用率將從第3季的67%下滑至60~63%，預估本季每股稅後純益（EPS）1元，全年4.8元。

聯電車用電子進入庫存調整期，但在汽車電子化和自動駕駛驅動下，預期車用IC含量將持續增加，車用產品將是聯電未來重要營收來源和成長主動能。車用晶片業務在2023年將預估占比為14~16%，2024 年將持續成長。

此外，聯電將專注於跨邏輯和特殊製程平台差異化方案，如eHV、RFSOI、BCD，以提升未來業務成長，並擴大集團的產業影響力，預估聯電2024年EPS約5.1元。

商品推薦