快訊

耗能又易壞！專家建議別買5種家電：這樣選擇更可靠及長遠

名醫在美摔斷肋骨急診躺6小時花50萬 返台健保給付僅3704元

亞錦賽／回應球迷需求 冠季軍賽大巨蛋將開放近2.2萬人！

聯電11月營收雙減 庫存調整結束為後市營運亮點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

聯電（2303）受惠電腦和通訊領域需求回溫，11月營收月減2.1%、年減16.6%，法人機構表示，若以聯電日前法說會指引、第4季營收季減5%左右來看，12月業績恐將較11月下滑。

雖然電腦和通訊領域的短期需求逐漸回溫，但大多為急單，車用市場狀況仍具挑戰性，客戶持續採取謹慎保守方式管理庫存水位。從應用來看，中國手機和PC出貨量和上季持平，聯電車用相關從第3季出貨量開始減少，第4季為衰退幅度最大的產品，預期車用庫存調整將至2024年。

分析師表示，預估聯電第4季晶圓出貨量季減5%，產能利用率60~63%，整體產品的美元ASP維持上季水準；毛利率方面，可能呈下滑局面，因產利用率將從第3季的67%下滑至60~63%，預估本季每股稅後純益（EPS）1元，全年4.8元。

聯電車用電子進入庫存調整期，但在汽車電子化和自動駕駛驅動下，預期車用IC含量將持續增加，車用產品將是聯電未來重要營收來源和成長主動能。車用晶片業務在2023年將預估占比為14~16%，2024 年將持續成長。

此外，聯電將專注於跨邏輯和特殊製程平台差異化方案，如eHV、RFSOI、BCD，以提升未來業務成長，並擴大集團的產業影響力，預估聯電2024年EPS約5.1元。

2024 聯電 營收

延伸閱讀

台股震盪盤堅 投信買超逾44億、外資提款群創

聯電11月營收月減2% 探近半年低點

聯電11月營收再現雙減 降至187.88億元

這檔金控股明年恢復配息 外資上周大買超卡位

相關新聞

超微蘇姿丰：AI 是50年來單一最重要的轉變性技術

晶片大廠超微（AMD）於美國時間6日在聖荷西舉行 ADVANCING AI 活動，該公司執行長蘇姿丰表示，AI是50多年...

華碩、宏碁都搶推碳中和筆電！AI PC 耗能高將成新挑戰

「雙A」華碩（2357）跟宏碁（2353）都重視零碳威力！ESG為企業帶來永續效益，繼華碩推出14吋碳中和商用筆電Exp...

輝達：打造新陸版晶片 執行長黃仁勳強調重返大陸市場決心

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日表示，正與美國政府密切合作，開發符合美國規範、能出口到大陸市場的新AI晶片產品。同時...

超微蘇姿丰：2027年資料中心AI加速器潛在市場 將達4,000億美元

超微（AMD）執行長蘇姿丰於美國時間6日在自家ADVANCING AI活動中表示，人工智慧（AI）是自50多年以來單一最...

超微攻AI PC 推最新Ryzen 8040系列筆電處理器

除了攻占資料中心AI商機，超微（AMD）也積極擴展AI PC市場。該公司於6日在美國舉行的ADVANCING AI活動中...

AMD攻AI雙新品 技嘉扮演要角

晶片大廠超微（AMD）於美國時間6日在聖荷西舉行ADVANCING AI活動，公布其AI加速器Instinct MI30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。