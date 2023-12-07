超微蘇姿丰：AI 是50年來單一最重要的轉變性技術

晶片大廠超微（AMD）於美國時間6日在聖荷西舉行 ADVANCING AI 活動，該公司執行長蘇姿丰表示，AI是50多年以來單一最重要、具轉變性的技術，不止是很酷的新玩意，也真切地是運算的未來。

蘇姿丰說，AI在很短的時間內，不只是發展而已，更可謂是爆炸性成長。與其地位大約相近者，可能是網際網路的發明，但不同的是，AI獲採用的速度將會更快。現在還只是處於AI紀元發展的非常早期階段。

蘇姿丰預期，相較於目前的450億美元規模，至2027年時，資料中心AI加速器市場的整體潛在市場規模（TAM）將達到4,000億美元，年均複合成長率（CAGR）超過70％。

超微共有三大AI策略，首先是具備完整IP與廣泛的運算引擎產品組合，可支援從雲端、邊緣至終端，要求最嚴苛的工作負載。二是該公司正擴展軟體能力，以降低進入與使用AI完整潛力的門檻。第三是該公司正在深化AI合作夥伴的產業體系，讓雲端服務供應商（CSP）、OEM與獨立軟體開發廠商（ISV）能享有其先驅性的創新技術。

不讓輝達專美於前，超微在這次活動中端出AI晶片與AI 筆電處理器等大菜上桌。超微加速處理單元（APU）MI300A已進入量產，AI 加速器GPU MI300X則開始出貨。蘇姿丰也親自介紹AMD Instinct平台，強調是「世界上最強大的生成式AI電腦」，共配置8顆MI300X GPU。

另外，超微全新Ryzen 8040系列筆電處理器，也已可以開始供貨，搶攻AI PC市場。各大廠搭載Ryzen 8040系列的新機預計將從2024年第1季開始上市。

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