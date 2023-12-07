輔大醫院12月15日〈聽見祝福〉音樂會 簡文秀邀唱甜蜜蜜

歲末將至，輔大醫院及億光文化基金會為了感謝辛勞的醫護人員及志工、關心病友及家屬，12月15日（星期五）中午12時在輔大醫院一樓大廳，舉辦〈聽見祝福〉歲末感恩音樂會。

音樂會有輔大校長江漢聲鋼琴獨奏、南方二重唱、男高音陳明虔、薩克斯風孫維廷及聲樂家簡文秀等同台演出，帶來民歌、聖誕組曲、流行金曲及世界名歌等。

簡文秀感嘆，近年來世界各地受到戰爭、新冠疫情影響，民眾心情都很不平靜，希望透過音樂撫慰人心，讓歌聲與樂聲溫暖大家，簡文秀會在節目最後邀請大家一同齊唱〈甜蜜蜜〉，希望在寒冬中帶來絲絲關懷，在歲末時分帶給大家更多的歡樂與祝福。

這場音樂會免費免票，共同聆賞傳遞幸福的光明與希望！

商品推薦