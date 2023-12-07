華碩、宏碁都搶推碳中和筆電！AI PC 耗能高將成新挑戰

「雙A」華碩（2357）跟宏碁（2353）都重視零碳威力！ESG為企業帶來永續效益，繼華碩推出14吋碳中和商用筆電ExpertBook B9，宏碁6日也舉行國際記者會，宣布推出Aspire Vero 16碳中和筆電，靠的也是買碳權抵銷碳排；業者判斷，雖品牌PC廠拚零碳，但2024年AI PC大量問世，算力從集中在雲下放到端，PC要減少碳排恐更有挑戰。

英特爾於12月14日發表Core Ultra筆電，宏碁則搶先英特爾一步於6日先預告，會發表16吋碳中和環保筆電Aspire Vero 16，2024年1月會在CES揭露更多細節，而這款筆電特點是透過6大策略減少碳排，「實施上述減少碳排的努力後，宏碁將使用高品質碳權實現碳中和。」宏碁官方新聞稿說。

宏碁宣告的減碳措施包括：無噴漆印刷塗料，採用60％PCR塑膠（原本Vero系列是30%），CPU耗能低，低碳包材（提把從塑膠換成紙），用生質燃油運輸，使用節能電池管理系統並可簡易維修及回收。

華碩今年上半宣布碳中和筆電，宏碁隨後不到一年也跟進，顯示商務市場確實對此概念買單。華碩是願意代客戶執行碳權交易，完成從搖籃到墳墓的碳排抵銷，至於宏碁如何將碳權成本計算到筆電內，則目前尚未公布細節。

宏碁今年力挺英特爾打造英特爾Core Ultra平台第一款NB，為AI PC打響第一炮，不過，究竟是微軟還是英特爾能定義AI PC？現在產業界仍爭論不休，雖目前AI PC核心大腦CPU開發商如英特爾跟高通，都訴求新處理器效能更高，但能耗降低，但由於AI PC除大腦運算外，還要AI晶片加速，對記憶體容量以及固態硬碟規格也都有要求，如宏碁董事長陳俊聖所言，AI PC就是把過去在雲端運算AI的能力一部份現在放到筆電端，如此一來，算力更強，AI PC整體能耗能否比過去低，值得密切觀察。

宏碁營運長高樹國即在6日受媒體訪問時坦言，「AI PC將比前一世代產品消耗更多能源」，但另一方面，他認為或許也可以靠AI管理能耗提高效率。

宏碁致力於修改設計，讓筆電滿足易維修要求，這也是歐盟對3C產品的要求規範，甚至是2027年起筆電電池都需為可拆卸設計，宏碁泛歐營運總部總經理傅若盟（Emmanuel Fromont）表示，在產品使用壽命結束時，消費者可以給宏碁回收，宏碁會整新或重新修理使用或回收，他也透露，宏碁在歐洲有超過上千員工負責這項回收修理工作。

Emmanuel Fromont甚至打趣地說，宏碁董事長陳俊聖曾質疑：為何要這麼多人！因為這人數超過泛歐事業體的一半以上，而他的理由是：確實需要，因為除宏碁，該事業體還要服務40多位客戶，宏碁只佔維修事業體營收20～25％，其餘客戶貢獻70~75%營收。

商品推薦