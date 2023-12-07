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超微攻AI PC 推最新Ryzen 8040系列筆電處理器

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
AMD執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影
AMD執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影

除了攻占資料中心AI商機，超微（AMD）也積極擴展AI PC市場。該公司於6日在美國舉行的ADVANCING AI活動中，宣布將推出全新Ryzen 8040系列筆電處理器，且已經可以開始供貨。

AMD執行長蘇姿丰在活動中提到，該公司是全球第一個將NPU帶進x86處理器的業者。而AMD也已與供應鏈合作，在今年已出貨高達數百萬台的Ryzen AI PC。

包括宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普、聯想、Razer等OEM大廠搭載Ryzen 8040系列處理器的新機預計將從2024年第1季開始上市。

AMD的Ryzen 8040系列行動處理器，標榜在特定型號的晶片整合Ryzen AI NPU，可為市場帶來更多最先進的AI PC，明顯提升AI處理效能。搭載Ryzen AI的筆電能以NPU分擔AI模型的處理工作，騰出CPU的處理資源，降低耗電並延長電池續航力。

同時，AMD也推出為Ryzen AI打造的開發者軟體，開發者可憑藉Ryzen AI組建各種AI應用，包括先進手勢辨識、生物特徵驗證及其他存取功能。

AMD執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影
AMD執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影

AI Ryzen 2024

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