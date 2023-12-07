超微攻AI 宣布MI300X加速器開始出貨

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
超微執行長蘇姿丰介紹自家新產品推出時程。記者鐘惠玲/攝影
超微執行長蘇姿丰介紹自家新產品推出時程。記者鐘惠玲/攝影

晶片大廠超微（AMD）於美國時間6日在聖荷西舉行ADVANCING AI活動，公布其AI晶片Instinct MI300系列包括MI300A與MI300X等新品與配套軟體、服務等，展現積極挑戰輝達的企圖心。超微提到，其MI300A已進入量產，MI300X則開始出貨。

超微搶攻生成式AI商機，其AI GPU加速器Instinct MI300X，是基於全新AMD CDNA 3架構，總共有1,530億個電晶體，整合5奈米與6奈米製程生產的小晶片（chiplet），利用3D封裝技術，配備192GB HBM3記憶體容量。

相較前一代Instinct MI250X加速器，MI300X強調為AI與HPC工作負載帶來近40％的運算單元提升，高達1.5倍的記憶體容量提升，以及高達1.7倍的峰值理論記憶體頻寬提升。

同時，超微也推出Instinct MI300A加速處理單元（APU），結合GPU核心與「Zen 4」CPU核心，與新一代128GB HBM3記憶體。

MI300A總共有1,460億個電晶體，同樣利用3D封裝，整合5奈米與6奈米製程生產的小晶片，標榜是全球首款資料中心APU，也是為首款將CPU與GPU核心以及高頻寬記憶體統一封裝的資料中心APU，能消弭CPU與GPU之間頻繁移動資料所衍生的諸多難題。

記憶體 AI 超微

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