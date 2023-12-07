智冠與網銀三度交手 勝負難料

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）經營權之爭隨著網銀持股大增，正式浮上檯面。事實上，智冠與網銀過去就曾爆發過經營權戰火，雙方已三度交手，此次因雙方股權相當，勝負難料。

網銀成立於2008年，由董事長蕭政豪創立，以博弈遊戲起家，主力遊戲產品為《星城Online》，因內容與玩法深獲玩家青睞，不僅長期穩居國內手機雙平台營收排行榜霸主，據傳年營收逾百億元，為全台最大博弈遊戲商；業界曾一度流傳，「若網銀掛牌上市，很可能擠下鈊象，成為遊戲股王。」

此外，台灣遊戲業版圖以往就有「北橘子、中網銀、南智冠」分治局面，但在近年來，隨著網銀業績表現蒸蒸日上，勢力版圖也不斷擴大，該公司更先後插旗華義、橘子等公司，幾乎手握台灣遊戲產業半壁江山。

2018年，網銀首次從公開市場買進智冠股票，開啟雙方第一次經營權戰火，這也是智冠首次面臨外來的威脅。當時，網銀聯手橘子大舉買進智冠股票，一出手就持股超過一成，後續持股比重更一度達到二成多，迫使智冠全面圍堵，當年網銀最終只取得一席董事。

事隔三年後，2021年智冠股東會全面改選，但市場傳出智冠因禮讓一席董事給網銀，因此當年雙方戰火並未擴大， 而網銀雖未取得智冠經營權，但也取得一席董事、一席獨董。如今，網銀再度捲土重來，衝擊智冠經營權，且這次持股比重已逼近智冠董事長王俊博家族，相較五年前更具威脅性。

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