宏碁發表「科技覺醒」願景 杜拜秀儲能方案和永續產品

PC品牌大廠宏碁（2353）今（6）日於杜拜記者會中揭示「科技覺醒」願景，展示以永續未來為核心概念的產品設計及製造；此外，宏碁亦分享其在氣候上的持續性努力，並宣布推出兩項全新儲能解決方案，以及一場開放大眾參觀的氣候主題展覽，展示旗下相關技術與產品概念。

宏碁先前已加入RE100倡議，承諾於2035年實現使用100% 再生電力，並將在2050年達成淨零排放，盼能透過團結的企業行動，擴大對環境的正面影響。

此外，宏碁旗下已有60%的關鍵供應商已承諾加入RE100倡議，或設定科學基礎減碳目標（SBT）。宏碁預計於2025年達成在電腦及顯示器產品中使用20%至30% 的消費後回收（PCR）塑料，且截至2022年使用率已達到17%。

宏碁於記者會中分享與永續相關的積極作為，包括使用高比例回收材料所製成的Vero產品系列 、教育並號召全球員工採取更多環保行動的Project Humanity 倡議，以及Earthion永續發展平台，透過串聯供應鏈合作夥伴及其員工，共同以創新及整合的解決方案應對環境挑戰。Earthion永續發展平台的舉措，亦涵蓋使用生質燃料減少宏碁在海運的溫室氣體排放量，並與製造商夥伴共同研究永續包裝材料。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，我們必須加速採用再生能源的腳步，才能及時面對全球暖化所造成的氣候變遷。宏碁集團於2022 年的再生電力使用占比達到44%，為了達到100% 實現的目標，儲能技術於太陽能和風電的應用將是重要關鍵。宏碁正以實際行動，提倡循環經濟，並提供能盡量減少對環境產生負面影響的解決方案。

宏碁正將業務觸角延伸至儲能產業，以作為實踐淨零排放承諾的方式之一，提供整體供應鏈全方位的解決方案，涵蓋從家庭到工業用途、從製造到應用，以及從表前到表後等，致力為能源轉型做出貢獻，並透過投資電池芯技術，發表全新的儲能解決方案，擴充產品陣容。

宏碁以「科技覺醒．未來永續」為展覽主題，作為致力面對氣候變遷的見證，及考量永續未來的設計和製造科技；此展覽於杜拜的阿薩卡藝術區（Alserkal Avenue）所舉辦，展示以下四種概念的產品和服務：

在工作面向概念部分 – 宏碁旗下擁有多元且龐大的產品組合，使用者只需點擊按鈕，即可訂閱使用方案，包含升級、服務和維修；訂閱者亦能主動積極地參與方案，以延長數位裝置的使用壽命，減少新資源的使用。

在學習面向概念部分 – 宏碁能提供幫助學校減少碳足跡的電腦軟、硬體，透過使用更新後的筆記型電腦及工具，使學生能在一個對氣候有正面影響力的環境中學習，培育環境友善的意識。

在交通面向概念部分 – 打造包含充電樁、靈活的電動自行車和電動滑板車的站點，以提供更輕鬆的旅程；亦能藉由搭配以數據為基礎的都市規劃、微型交通基礎設施預測等工具，使更多人能享受到便利的交通方式，同時支援智慧城市的基礎建設規劃。

在生活面向概念部分 – 透過一個高度兼容系統的行動應用程式，可同時操作現有與新的智慧家電，創造更能因應氣候變遷的居家環境，讓使用者得以有效地管理能源消耗，也能清楚瞭解各類電器的耗能分布。 宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影 左至右為宏碁董事長陳俊聖、kyu執行長Michael Birkin。記者吳凱中／攝影 宏碁家用儲能解決方案。記者吳凱中／攝影

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