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獨／PC五哥喊ESG！鴻海集團宣布與TCL奧博合作PCR塑料供應

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
信邦董事長王紹新。王郁倫攝影
信邦董事長王紹新。王郁倫攝影

「回收」成科技大廠重視議題，看到此需求，鴻海集團（2317）旗下優爾材料宣布，將與TCL奧博（天津）環保發展公司合作PCR（Post-Consumer Recycled）塑膠，打造一個可永續營運PCR塑膠全產品指標工程，包括戴爾華碩、宏碁等電腦大廠都已經設立回收塑料運用比率目標，大廠動作積極，顯示未來幾年PCR需求將大幅拉升。

電腦大廠提高使用再生材料，減少碳排，惠普目標2025年印表機與個人電腦使用再生塑膠料30%，戴爾是最早最積極投入可再生料回收運用的品牌大廠，戴爾宣稱，也已投入海洋廢料及再生碳纖維、生物塑膠等業務，目標2030年一半產品要使用回收材料。

戴爾跟緯創合作緊密，緯創除在昆山有一座龐大的緯潤高新材料塑料回收工廠，10年前在德國也設立相同塑料與貴金屬回收廠，兩年前更宣布在美國設立鋰電池回收與再生產線，業內粗估相關回收與售後服務營收已破百億元。

連接器大廠信邦電子董事長王紹新6日表示，國際客戶都十分重視再生材料運用，目前連接線束也運用可導電石墨烯取代銅，或利用熱塑性聚氨酯TPU取代塑膠，讓連接器也更永續，但材料成本高售價自然會比較高，要在開發初期就跟客戶合作，目前也僅少數客戶同意用這類環保材質。

目前，即使大廠宣布提高再生回收材質運用量，但整體平均使用量仍偏低，戴爾宣布，2022年時產品中僅5.9%使用回收或可再生材料，但2030年預估一半以上產品都要使用再生或可回收材料，2022年產品回收比12.1%，到2030年時要全面回收銷售同等級產品。

華碩則公布2022年電子廢棄物回收量占產品銷售重量11.2%，2025年目標全產品回收率20%，華碩表示，塑膠用量是電腦主要產品重量30%以上的最大宗材料，因此正跟原料廠商如何維持高品質並提高PCR用量，目前商務筆電平均使用5%PCR，2022年總PCR使用量達625公噸，逐年創高中。

宏碁則是跟廣達與仁寶合作，投入廢棄物管理系統建置，比方取消拖盤貨櫃內使用的防盜膠帶數量，並跟貨輪業者洽談生質燃油運輸，預告則公布2022年電腦跟顯示器等核心產品使用回收塑料比例已經達17%，2025年目標提高至20~30%，電子廢棄產品回收率14.9%。

而隨國際大廠期望如何供應再生材料成為剛需，而再生材料必須透過「回收」廢棄電子產品，或是包裝材料（如紙箱）達成，廢紙回收相對容易得多，故目前包括戴爾、惠普、華碩、宏碁的電腦「包材」使用回收材料比率都超過9成，但電子產品本身使用再生料的比率仍偏低，關鍵在供應及技術上都仍有挑戰。

鴻海與TCL奧博則表示，期望在PCR塑料回收、技術研發、精細分選、信息溯源上展開合作。TCL奧博可回收處理20萬噸廢棄電子產品，並製造10萬噸再生塑料，將提供高品質可溯源的PCR，供應鴻海集團用於電子或其他領域產品，減少原生塑料的需求。

德國業者Covestro也宣布在中國大陸及泰國及印度設立PCR工廠，亞太年產能超過10萬噸，全球回收再生材料需求激增，各國對回收法規都有不同規範，中國大陸在廢棄電子回收產業規範較為寬鬆，故也造就許多回收事業如樂回收、京東回收、愛回收，甚至愛回收集團還在紐約掛牌。

戴爾宣稱已導入8類再生材料推動永續，包括海洋廢料及回收塑膠等等。戴爾官網
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華碩集團成立翔碩科技投入回收及整新電腦銷售，連MacBook都賣，也間接發現市場需求相當強勁。圖為翔碩總經理徐澤民。記者蘇健忠／攝影
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宏碁倡議產品外殼用35%PCR塑膠回收料或OBP海洋廢料。圖／宏碁官網
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戴爾 華碩

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