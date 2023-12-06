全國首創！ 勤崴國際打造「類捷運自駕」載客突破三千人
勤崴國際近年積極將智駕電動巴士導入公共運輸載客接駁服務，藉由勤崴國際專業的自駕決策系統、精密感測設備，打造類捷運自駕巴士（Autonomous Rail Rapid Transit，ART）的運輸模式，自駕系統不需要建置專用軌道路線，會依據決策系統運行。全國首創「雙車聯動技術」，於10月14日起正式上路營運，在新北市淡海輕軌崁頂站旁，提供民眾免費預約搭乘智駕電巴，累積搭乘已突破3000人次。
從自動駕駛到真正的無人駕駛，在新北市交通局的鼎力支持下，勤崴國際率先研發類捷運自駕服務，執行「新北市淡海智駕電動巴士環線多車服務測試計畫」，榮獲ITS智慧運輸產業創新獎與智慧運輸應用獎，其優勢在於結合自駕技術與輕軌、捷運的優點，可依照運量需求進行車輛的彈性編制，無需修建傳統鐵軌之基礎建設及維護，不僅造價較單軌便宜，也能節省龐大的工程建造費，減輕日後的營運壓力，更增進公共運輸效益。類捷運自駕巴士服務，透過為期一個多月的問卷調查，創下95%乘客滿意度，未來將持續擴大研發更便捷的智慧交通服務，發揮類軌道但成本低的自駕運具優勢，輔助捷運最後一哩路或是延伸軌道交通之用。
而勤崴國際此次主力投入的雙車聯動技術為「隊列行駛」(使用通訊與自動駕駛技術，讓兩部或兩部以上車輛進行鏈結，車輛間透過資訊共享、決策協同，保持等速等距)。新北淡海智駕電巴雙車會依據各自的任務路線，先於新市六路二段與崁頂二路路口，進行「多車解隊」(分路行駛)，以各自的自駕系統運行；接著，智駕電巴雙車運用V2V (Vehicle-to-Vehicle) 車間通訊技術，自動確認行車數據，並於義山路二段恢復列隊行駛，執行「多車列隊」，完成全國首創的「隊列行駛」技術展現！
新北市淡海智駕電動巴士雙車分為168A、168B路線，以雙車聯動、環狀繞行方式，從崁頂站、美麗新廣場(義山路)、美麗新廣場(海洋都心)、崁頂6鄰站、輕軌淡海新市鎮共5站，運行路線長度為2.8公里，結合自動駕駛技術，提供民眾新型態的大眾運輸轉乘服務，歡迎預約體驗永續智慧交通。
【新北淡海智駕電巴預約網址】https://danhai168.org/
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