全國首創！ 勤崴國際打造「類捷運自駕」載客突破三千人

勤崴國際近年積極將智駕電動巴士導入公共運輸載客接駁服務，藉由勤崴國際專業的自駕決策系統、精密感測設備，打造類捷運自駕巴士（Autonomous Rail Rapid Transit，ART）的運輸模式，自駕系統不需要建置專用軌道路線，會依據決策系統運行。全國首創「雙車聯動技術」，於10月14日起正式上路營運，在新北市淡海輕軌崁頂站旁，提供民眾免費預約搭乘智駕電巴，累積搭乘已突破3000人次。

從自動駕駛到真正的無人駕駛，在新北市交通局的鼎力支持下，勤崴國際率先研發類捷運自駕服務，執行「新北市淡海智駕電動巴士環線多車服務測試計畫」，榮獲ITS智慧運輸產業創新獎與智慧運輸應用獎，其優勢在於結合自駕技術與輕軌、捷運的優點，可依照運量需求進行車輛的彈性編制，無需修建傳統鐵軌之基礎建設及維護，不僅造價較單軌便宜，也能節省龐大的工程建造費，減輕日後的營運壓力，更增進公共運輸效益。類捷運自駕巴士服務，透過為期一個多月的問卷調查，創下95%乘客滿意度，未來將持續擴大研發更便捷的智慧交通服務，發揮類軌道但成本低的自駕運具優勢，輔助捷運最後一哩路或是延伸軌道交通之用。

而勤崴國際此次主力投入的雙車聯動技術為「隊列行駛」(使用通訊與自動駕駛技術，讓兩部或兩部以上車輛進行鏈結，車輛間透過資訊共享、決策協同，保持等速等距)。新北淡海智駕電巴雙車會依據各自的任務路線，先於新市六路二段與崁頂二路路口，進行「多車解隊」(分路行駛)，以各自的自駕系統運行；接著，智駕電巴雙車運用V2V (Vehicle-to-Vehicle) 車間通訊技術，自動確認行車數據，並於義山路二段恢復列隊行駛，執行「多車列隊」，完成全國首創的「隊列行駛」技術展現！

新北市淡海智駕電動巴士雙車分為168A、168B路線，以雙車聯動、環狀繞行方式，從崁頂站、美麗新廣場(義山路)、美麗新廣場(海洋都心)、崁頂6鄰站、輕軌淡海新市鎮共5站，運行路線長度為2.8公里，結合自動駕駛技術，提供民眾新型態的大眾運輸轉乘服務，歡迎預約體驗永續智慧交通。

【新北淡海智駕電巴預約網址】https://danhai168.org/

勤崴國際透過雙車聯動技術「隊列行駛」，創下全國首次自駕車V2V正式上路應用。(圖／勤崴國際提供)

新北市淡海智駕電動巴士環線多車服務測試計畫榮獲智慧運輸產業創新獎，成為全國首創的智駕電巴雙車聯動計畫。(圖／新北市交通局提供)

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