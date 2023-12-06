快訊

亞錦賽／200元效應！大巨蛋湧入9624人 日本登頂B組龍頭

遭傳員工薪水發1萬、財務缺口5億元 上市鋁廠發重訊回應了

全國首創！ 勤崴國際打造「類捷運自駕」載客突破三千人

聯合新聞網／ 台北訊
勤崴國際打造類捷運自駕服務，提供逾3000人搭乘。(圖／勤崴國際提供)
勤崴國際打造類捷運自駕服務，提供逾3000人搭乘。(圖／勤崴國際提供)

勤崴國際近年積極將智駕電動巴士導入公共運輸載客接駁服務，藉由勤崴國際專業的自駕決策系統、精密感測設備，打造類捷運自駕巴士（Autonomous Rail Rapid Transit，ART）的運輸模式，自駕系統不需要建置專用軌道路線，會依據決策系統運行。全國首創「雙車聯動技術」，於10月14日起正式上路營運，在新北市淡海輕軌崁頂站旁，提供民眾免費預約搭乘智駕電巴，累積搭乘已突破3000人次。

從自動駕駛到真正的無人駕駛，在新北市交通局的鼎力支持下，勤崴國際率先研發類捷運自駕服務，執行「新北市淡海智駕電動巴士環線多車服務測試計畫」，榮獲ITS智慧運輸產業創新獎與智慧運輸應用獎，其優勢在於結合自駕技術與輕軌、捷運的優點，可依照運量需求進行車輛的彈性編制，無需修建傳統鐵軌之基礎建設及維護，不僅造價較單軌便宜，也能節省龐大的工程建造費，減輕日後的營運壓力，更增進公共運輸效益。類捷運自駕巴士服務，透過為期一個多月的問卷調查，創下95%乘客滿意度，未來將持續擴大研發更便捷的智慧交通服務，發揮類軌道但成本低的自駕運具優勢，輔助捷運最後一哩路或是延伸軌道交通之用。

而勤崴國際此次主力投入的雙車聯動技術為「隊列行駛」(使用通訊與自動駕駛技術，讓兩部或兩部以上車輛進行鏈結，車輛間透過資訊共享、決策協同，保持等速等距)。新北淡海智駕電巴雙車會依據各自的任務路線，先於新市六路二段與崁頂二路路口，進行「多車解隊」(分路行駛)，以各自的自駕系統運行；接著，智駕電巴雙車運用V2V (Vehicle-to-Vehicle) 車間通訊技術，自動確認行車數據，並於義山路二段恢復列隊行駛，執行「多車列隊」，完成全國首創的「隊列行駛」技術展現！

新北市淡海智駕電動巴士雙車分為168A、168B路線，以雙車聯動、環狀繞行方式，從崁頂站、美麗新廣場(義山路)、美麗新廣場(海洋都心)、崁頂6鄰站、輕軌淡海新市鎮共5站，運行路線長度為2.8公里，結合自動駕駛技術，提供民眾新型態的大眾運輸轉乘服務，歡迎預約體驗永續智慧交通。

【新北淡海智駕電巴預約網址】https://danhai168.org/

勤崴國際透過雙車聯動技術「隊列行駛」，創下全國首次自駕車V2V正式上路應用。(圖／勤崴國際提供)
勤崴國際透過雙車聯動技術「隊列行駛」，創下全國首次自駕車V2V正式上路應用。(圖／勤崴國際提供)

新北市淡海智駕電動巴士環線多車服務測試計畫榮獲智慧運輸產業創新獎，成為全國首創的智駕電巴雙車聯動計畫。(圖／新北市交通局提供)
新北市淡海智駕電動巴士環線多車服務測試計畫榮獲智慧運輸產業創新獎，成為全國首創的智駕電巴雙車聯動計畫。(圖／新北市交通局提供)

巴士 捷運 淡海輕軌 公共運輸

相關新聞

「台台併」五天有31件申訴 台灣之星用戶不滿訊號改善最多

12月1 日台灣大哥大（3045）與台灣之星正式合併，用戶進行轉換，但國家通訊傳播委員會（NCC）統計，至昨（5）日為止...

大同四大天王共治生變又要換總經理？ 董座駁斥：並沒有

大同公司今天遭週刊爆料，指公司內鬥再起，董事長王光祥與盟友撕破臉，共治生變，王因此突襲換將，全換上自己人，接下來可能連大...

全國首創！ 勤崴國際打造「類捷運自駕」載客突破三千人

勤崴國際近年積極將智駕電動巴士導入公共運輸載客接駁服務，藉由勤崴國際專業的自駕決策系統、精密感測設備，打造類捷運自駕巴士（Autonomous Rail Rapid Transit，ART）的運輸模式，自駕系統不需要建置專用軌道路線，會依據決策系統運行。全國首創「雙車聯動技術」，於10月14日起正式上路營運，在新北市淡海輕軌崁頂站旁，提供民眾免費預約搭乘智駕電巴，累積搭乘已突破3000人次。

台灣大合併台灣之星至今6日 NCC：收到31件客訴

台灣大哥大、台灣之星12月1日合併，至今已經過了6天，大部分客戶表達對新台灣大的服務感到滿意，不過，也有少部分消費者仍遇...

COP28決議核能要增加到3倍 吳東亮：COP28給了一指標

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）多國呼籲全球核電產能提高3倍。工商協進會理事長吳東亮今（6）日表示...

學霸家庭出身、父母管理嚴厲 虎門科技楊涪嵐用「溫柔」助團隊攻頂

從小生長在學霸家庭，虎門科技總經理楊涪嵐因雙親早年忙於創業，她跟弟弟常被忽視，20年前她加入虎門跟父母學習，發揮女性特質成功扮演員工與雙親的溝通橋梁，助公司創多元事業；跟第一代的強勢風格不同，她謙虛地說：沒有一定要當總經理，若有更優秀人才也會非常支持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。