上銀 HIWIN 集團展現創新實力 台灣精品獎一舉奪金擁銀

第32屆「台灣精品獎」選拔結果出爐，上銀HIWIN（2049）集團旗下大銀微系統（4576）以「TM2水冷力矩馬達」榮獲台灣精品金質獎，上銀科技則以「智慧型線性滑軌i4.0GWR」拿下台灣精品銀質獎；這也是大銀連續三年獲得金質獎肯定。

台灣精品獎今年共有469家企業、948件產品報名，選拔結果有182家企業、320件產品脫穎而出，並從中再選出30件產品角逐最高榮譽金銀質獎。這30件產品件件都是精品中的精品，代表在「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」均有過人之處。

HIWIN集團產品以精密設備中的關鍵零組件為主，經過30多年的深耕，蓄積堅強的研發創新能量，自1993年至2024年共有38項產品榮獲台灣精品金、銀質獎肯定，上銀科技累積13金14銀的亮眼成績，大銀微系統也獲得6金5銀的肯定。

大銀表示，由於地球暖化嚴重，世界各國對環保節能益發重視，也促成電動車市場的快速發展；而電動車馬達對於齒輪精度要求高，針對高精度齒輪加工，大銀推出「TM2水冷力矩馬達」。

TM2水冷力矩馬達採用突破性的專利封閉式冷卻流道設計，使整體設備體積節省20%以上，同時搭配高效能馬達磁路設計，可有效降低馬達運轉中的能量損失，在相同的定子高度下，輸出轉矩高於市場同類產品30%，且最高轉速可達5,000RPM。

除了全面提升馬達運轉平順度及轉速等各方面性能外，更能使馬達承受更嚴苛的極端操作應用，特別適用於高精度齒輪研磨及強力刮齒機(Power Skiving)。

大銀表示，採用TM2水冷力矩馬達的加工品質，即滿足了電動車馬達對高精度齒輪需求，亦可有效降低電動車馬達噪音、提升續航力，及延長電池壽命與降低齒輪箱維修頻率。

大銀並強調，TM2水冷力矩馬達是符合ESG精神的最佳方案，更是高精度齒輪加工機產業，從傳統機械式結構升級至全電式結構的最佳夥伴。

上銀獲獎產品「智慧型線性滑軌i4.0GWR」，具備振動、溫度、智慧保養等提醒功能，透過監控設備的運行，可即時掌握設備健康狀態。主要因應半導體、自動化產業對稼動率和產品良率的高需求，以及產線無人化、整體設備效率(OEE)最大化與智能製造的趨勢而開發。

上銀表示，智慧型線性滑軌i4.0GWR以獨特的專利感測技術，優於市場同類型產品10倍靈敏度，將最真實的設備狀態可視化、數據化，使產線管理者可彈性調度產能，預排元件保養，幫客戶實踐精實生產管理。

智慧型線性滑軌i4.0GWR安裝很簡單，網頁介面設計友善，且邊緣運算模組串接廠房內部網路即可使用，輔以權限管控機制，可保護客戶關鍵資訊和數據的機密不外流，滿足業界資安管控的需求。

當設備振動、溫度超過門檻值時，智慧型線性滑軌i4.0GWR的獨家智慧演算法，可適時維護設備，警報通知管理者，避免發生高單價產品(如晶圓片、載板等)報廢，以增加產品良率，省下非必要的人力成本和停機造成的產能損失，維持客戶預期的產能，達到OEE最大化的同時兼顧環保節能，為綠色製造最佳夥伴。 上銀HIWIN集團展現創新實力，台灣精品獎一舉奪金擁銀。上銀集團提供 經濟部長王美花(左)頒發金質獎由大銀微系統資深處長陳美燕(右)代表受獎。上銀集團提供 上銀科技以「智慧型線性滑軌i4.0GWR」拿下台灣精品銀質獎。上銀集團提供 大銀微系統以「TM2水冷力矩馬達」榮獲台灣精品金質獎。上銀集團提供

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