友達車載顯示系統與博物館級擬真藝屏 囊括台灣精品獎金銀雙獎

友達光電（2409）今 （6） 日宣布，旗下四項卓越技術展品榮獲第32屆「台灣精品獎」高度肯定，彰顯其深厚的軟硬整合能力和創新研發的卓越能力。友達以先進顯示技術與整合設計能力推出的「55吋超大型曲面車用顯示系統」，為智慧座艙提供了全新的多元化互動體驗，獲頒台灣精品獎金質獎；此外，「32吋FindARTs擬真藝屏」應用了友達獨家A.R.T. （Advanced Reflectionless Technology）先進抗反光技術，獲得國際級博物館認可，開啟藝術鑑賞新時代，再下一城榮獲台灣精品獎銀質獎。

更多友達獲得台灣精品的產品也涵蓋：具前瞻性的便捷綠能「可撓輕量化太陽光電板SunCurva」及尖端的智慧照護「智慧非接觸式生理監測雷達」。台灣精品獎（Taiwan Excellence Award）由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會主辦，旨在提升台灣產品的全球競爭力，以「創新價值」為評選重點。友達光電此次獲獎充分展示了其產品在全球市場的創新地位與影響力。

友達光電執行長暨總經理柯富仁表示：「友達持續發揮雙軸轉型綜效，擴大提升技術的附加價值和擴大市場應用範疇。此次台灣精品獎的肯定，證明了我們的創新思維在多元應用包含先進顯示、智慧車艙、能源以及智慧照護等領域的實踐成果，並體現了我們持續在核心競爭力上創造市場價值的堅強實力」。

創新車載顯示系統 賦予智慧車艙全新操作定義 勇奪台灣精品金質獎

友達以創新的55吋超大型曲面車用顯示系統（55-inch Curve Extra-Large Display HMI system）在台灣精品獎選拔中以金質獎脫穎而出。此產品以獨家AmLED® 顯示技術（AUO Adaptive mini LED）搭載於貫穿車室A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器，為駕駛者帶來前所未有的沉浸式互聯體驗。其整合了包括內嵌式觸控、隱藏式鏡頭、IR LED、環境光感測器，以及視訊和疲勞駕駛偵測等多種感測功能，並在副駕駛座配備主動式防窺技術，有效預防駕駛分心，提升駕駛與乘客的安全性。這項產品展現了友達在持續創新和提升產品價值方面的專注，同時彰顯了台灣精品的研發創新、高端品質以及台灣製造等的核心價值。

此外，友達在車用顯示領域擁有超過二十年的豐沛經驗，成為全球領先的車用顯示器供應商之一，並以次世代顯示技術研發結合智慧移動趨勢，為智慧座艙的人機介面提供創新解決方案，不僅為汽車製造商帶來創新的顯示選擇，也推動了智慧車艙的發展趨勢，為駕駛者和乘客創造了更卓越的車艙體驗。

FindARTs擬真藝屏獨家技術 打造永續藝術鑑賞新模式 榮獲台灣精品銀質獎

32吋FindARTs擬真藝屏（32-inch FindARTs High Fidelity ART Display），整合三大優質軟硬體核心技術，服務藝術生態體系，實現藝術永續鑑賞精神價值，榮獲第32屆台灣精品獎銀質獎。FindARTs擬真藝屏整合友達獨家A.R.T.先進抗反光技術，提供極致可鑑賞藝術作品細節的柔和介面，擁有國際博物館級認證的色彩還原技術，忠實重現藝術家創作的真跡色彩和筆觸肌理，並為保存頂級名畫圖資安全，具備最嚴謹加密技術雲端平台以保護真跡原創。

友達FindARTs為藝術鑑賞提供全面數位轉型的解決方案，亦累積許多重要藝術場域應用，包含奇美博物館、臺南市美術館以及商務應用如：美國雙橡園特展和第一銀行展示；為展現多元藝術能量，今年受邀參與ART Taipei 2023台北國際藝術博覽會，獲國內外創作者及藏家高度好評。友達FindARTs期許成為藝術與科技融合的媒介，扮演國際間藝術真跡、數位藝術品匯流的橋樑，未來將持續以極致信念堅守為藝術、美學、永續發展國際精品價值的創新服務。

可撓輕量化太陽光電板SunCurva 實現環保綠電與創新技術的結合

「可撓輕量化太陽光電板SunCurva」（Flexible Lightweight Solar PV Module）採用特殊輕量的高耐候型複合材料前板，替代了傳統的玻璃前板，大幅減輕重量，每平方米僅有3kg，比傳統太陽能板輕70%。這不僅降低了碳足跡，也使得SunCurva能夠靈活應用於露營車、救護車、冷凍車及遊艇等多種交通運輸工具。其創新設計不僅侷限於重量的減輕，還包括將產品應用拓展到更廣泛的移動載具領域，實現創能、儲能及節能的能源整合應用。

可撓輕量化太陽光電板SunCurva的輕量化和撓曲性能大大增加了其安裝和使用的靈活性，並通過了電磁相容性測試及阻燃測試，確保了產品的安全性和耐用性。此外，可撓輕量化太陽光電板SunCurva的環保設計使其每平方米每年可創造約200度綠電，每年減少約101.8kg的CO2排放量，等同於種植8棵樹，或為每戶家庭提供約20天的自用電力，進一步推動了友達在再生能源領域的創新和貢獻。

以前瞻技術提升照護品質 「智慧非接觸式生理監測雷達」開啟數位照護新紀元

友達智慧非接觸式生理監測雷達（Smart Non-Contact Vital Signals Monitor）採用獨家開發的毫米波液晶陣列天線技術，有效範圍達2.5公尺以上，為領先業界的呼吸與心率偵測距離。透過專利的液晶毫米波控制技術，提高了產品訊雜比，從而增加偵測距離，使得心跳震動的偵測準確度達到90%以上；加上專門開發的低電磁損耗走線和高速濾波電路，以及AI即時狀態辨識技術，有效提高了生理訊號的辨識率超過30%，大幅提升了監測效率和準確性。

其所搭載的毫米波液晶陣列天線，帶來較遠的偵測距離及較佳的抗干擾能力，能自動追蹤使用者翻身、側睡等睡姿改變產生的位移，實現遠距非接觸且穩定的呼吸、心跳生理訊號監測及離床狀態警示。這款產品專為解決照護人力不足的挑戰而設計，特別適用於照護中心、養老村及獨居長者，以減輕照護者的負擔。透過即時監測和異常通知功能，該產品能夠降低照護人員對長期監控的依賴，減少約50%的護理人力需求，同時提供更全面和精準的照護服務。

友達光電在台灣精品獎上展現了創新技術與多元應用的優勢，從藝術鑑賞、智慧車艙、智慧照護到綠色能源，彰顯全方位創新實力；其雙軸轉型策略不僅深化技術創新，更拓展市場應用範疇，體現對未來創新價值的承諾。友達將持續引領科技創新，為全球市場帶來高品質、先進的顯示科技，進一步鞏固其在全球科技領域的關鍵地位，並繼續在科技前沿探索新的可能，為市場與消費者提供革新的技術與解決方案。 「可撓輕量化太陽光電板SunCurva」使用輕量特殊耐候型複合板取代傳統太陽能板的玻璃前板，不僅降低70%重量，每米平方僅3Kg；具有抗衝擊性能及通過電磁相容性測試，可應用於交通運輸工具，如露營車、遊艇等。友達／提供 友達智慧非接觸式生理監測雷達採用獨家開發的毫米波液晶陣列天線技術，能自動追蹤使用者翻身、側睡等睡姿改變產生的位移，實現遠距非接觸且穩定的呼吸、心跳生理訊號監測及離床狀態警示。友達／提供 32吋FindARTs擬真藝屏整合友達獨家A.R.T.先進抗反光技術，擁有國際博物館級認證的色彩還原技術，忠實重現藝術家創作的真跡色彩和筆觸肌理，並為保存頂級名畫圖資安全，榮獲第32屆台灣精品獎銀質獎。友達／提供

商品推薦