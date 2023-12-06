群創轉型再造成果斐然 勇奪台灣精品7項大獎

台灣產業界奧斯卡美譽的「第32屆台灣精品獎」於今（6）日舉行頒獎典禮，並揭曉最高榮譽「台灣精品金／銀質獎」。群創光電（3481）締造連續18年獲「台灣精品獎」佳績肯定，今年更從469家企業脫穎而出，一舉囊括7項「台灣精品獎」（Taiwan Excellence Award）標章殊榮，其中更以「AI+ 數位藝術顯示器」奪下「台灣精品銀質獎」，展現出優異的研發、設計、品質、行銷等實力，獲得評審肯定。

獨家創新AI+數位藝術顯示器 奪得銀質獎肯定

隨著AI人工智慧熱潮席捲全球產業，其中更包含新型態數位藝術崛起。近年群創致力推動價值轉型，憑藉卓越創新技術，提供多元智慧場域解決方案，其中更針對市場潮流研發「AI+數位藝術顯示器」，其集結藝術性、科技性、人工智慧等創新特色於一身，獲本屆台灣精品銀質獎肯定；此外，「AI+數位藝術顯示器」有別於以往傳統顯示器，除提供超擬真、高畫質、低反射、柔和護眼之仿真畫作顯示技術外，亦結合人工智慧生成內容（AI Generated Content， AIGC）創作藝術，滿足多樣性創作動態圖像需求，搶攻新世代數位藝術商機。

另其他六項獲「台灣精品獎」標章殊榮產品，包括獨家創新「N3D智慧相框」，其透過群創專業的軟硬體整合實力，採用獨家N3D裸眼立體顯示演算法，提供觀賞者更貼近現實人眼的立體影像，大幅降低長期觀看立體螢幕所產生的暈眩與不適感；並同時結合AI雲端伺服器系統，可於短時間內，將2D平面照片轉換為立體沉浸式3D影像，打造新世代沉浸式嶄新體驗首選。

全球第一大尺寸軟性彩色電子紙 擴大布局綠色永續產品

因應全球ESG永續意識抬頭，群創以卓越低碳技術，積極推廣節能減碳、低耗能的彩色電子紙顯示器，此次獲獎的「28吋軟性基板彩色電子紙模組」，為全球第一個大尺寸軟性彩色電子紙模組，具備易讀性、輕巧、超低能耗的綠色永續產品特性，可被廣泛運用於多元智慧解決方案，包括圓柱廣告、得來速、戶外充電樁、工業4.0物流資訊顯示系統及娛樂應用等場域。

另一項獲獎的「多功能液晶電子紙顯示器」，因應「全球碳中和趨勢」與「護眼意識抬頭」，群創利用擅長的液晶材料來造紙，液晶電子紙可無限次替代紙張，具高反射率、高色彩飽和度、低功耗、無有害藍光的護眼特性，多功能顯示兼顧電子閱讀器與電子廣告看板的需求，未來更可拓展於教育、零售、交通、醫療等多元場域。應用在電子紙產品，13.3吋面板設計更可有效替代日常生活中最常見的A4紙張，減少樹木的砍伐，群創希望能為全球環保貢獻一己之力。

此外，智能便捷生活已是現代生活最佳寫照，群創深耕智慧零售場域多年，積極推出加值創新的新零售解決方案。此次獲得台灣精品獎標章殊榮的「超薄雙面觸控點餐系統」，其搭配全貼合與背光模組技術，使雙面顯示亮度可依不同的情境調整使用，並結合點餐／導購或雙面點餐互動多功能合一，可完美替代傳統的點餐機；此外，與傳統設備相比，「超薄雙面觸控點餐系統」外型體積更輕薄，厚度僅達5.5 cm，除可有效節省使用空間外，並同時兼顧外型美觀與省電之效。

AI智慧醫療檢測 助攻精準篩檢不延遲

群創積極推動工業4.0，由自動化邁向智能化，此次得獎的「液態細胞數位攝影分析儀」是群創偕台北醫學大學附設醫院共同合作開發，透過群創獨家先進光學取像技術，使液態細胞呈立體取像，並搭載AI人工智慧影像輔助判讀，有效提升鏡檢效率，提供更精準、高畫質的液態細胞成像。針對此技術應用，將可被廣泛布局於醫學檢驗科、病理科及高端健檢中心等領域，協助醫檢師做更有效率地判斷輔助，降低醫護人員的工作負擔。

尖端顯示技術再突破 打造業界超大尺寸AM miniLED電視

近年隨著新型顯示技術不斷升級，晶粒尺寸亦逐漸微縮，應用也趨於多元場域發展，群創集團攜手子公司方略電子，憑藉尖端顯示技術再突破，運用獨家電路驅動製程，成功將像素間距（Pixel pitch）微縮至P0.75毫米（mm），使小間距LCD顯示器推升至全新層次，完美打造業界首款，針對家居推出最大尺寸、超小像素間距（P0.75mm）的「130 吋主動式AM miniLED電視」，同時採用獨家PAM （Pulse-amplitude modulation）調光模式，使顯示畫面呈高清晰細膩、超低反射、柔光護眼與低功耗等多項優點；此外，此獲獎產品採用All-in-One設計，推出業界最薄僅0.8毫米（mm）類無邊框設計與超高屏占比達99.67%家用電視，提供觀賞者最極致沉浸式觀賞體驗。 群創光電超薄雙面觸控點餐系統。群創／提供 群創光電AI+數位藝術顯示器。群創／提供 群創光電液態細胞數位攝影分析儀。群創／提供 群創光電N3D智慧相框。群創／提供 群創光電130吋主動式AM miniLED電視。群創／提供 群創光電28吋軟性基板彩色電子紙模組。群創／提供 群創光電「AI+數位藝術顯示器」獲第32屆「台灣精品銀質獎肯定」，經濟部王美花部長（左）頒獎，群創技術開發中心吳勇勳處長代表領獎。群創／提供

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