氫氟碳化物將總量管制免驚 台積電這樣說

從小生長在學霸家庭，虎門科技總經理楊涪嵐因雙親早年忙於創業，她跟弟弟常被忽視，20年前她加入虎門跟父母學習，發揮女性特質成功扮演員工與雙親的溝通橋梁，助公司創多元事業；跟第一代的強勢風格不同，她謙虛地說：沒有一定要當總經理，若有更優秀人才也會非常支持。

2023-12-06 16:37