互盛推雲端辦公解決方案 協助企業數位轉型

企業在經歷疫情與政經局勢變動下，逐步改變工作型態，並投入數位轉型計畫，尤其在文件與流程數位化、資訊整合等方面如何提升職員工作效率，已成為必要關鍵；震旦集團旗下互盛（2433）公司引進RICOH「雲端辦公」解決方案—「RICOH Smart Integration」 (RSI)，提供顧客「訂閱制」服務，不受時間與環境限制，可免除建置伺服器和系統維護所需的時間與成本；並可串連個人「雲端空間」，改善用戶工作流程；以及提供「漫遊列印」，以驗證後再取件，讓資安管理更便利。全方位解決中小企業痛點，完成數位轉型計畫，優化工作流程，提升產業競爭力。

互盛總經理翁國華表示，為協助企業邁向數位轉型，互盛推出的「雲端辦公」解決方案，為RICOH原廠設計的SaaS解決方案，不僅為顧客提供全面數位轉型的應用方案，同時也顯示互盛公司與時俱進推動雲端數位應用發展，期望能為更多企業帶來更高效、智能的辦公樂活體驗。

互盛「雲端辦公」解決方案，提供「訂閱制」服務，企業無需負擔初期高昂的建置費用及後續維護更新的費用，也不需工程師進行系統更新與維護，只要將影印機連接到網際網路即可完成安裝與更新，並保證企業使用穩定的最新版本，完美解決中小型企業的痛點。除此之外，在傳統的影印機使用流程中，用戶掃描文件只能傳送至指定的郵件信箱或共用資料夾，「雲端辦公」解決方案提供串連個人的雲端空間，將私有雲中的檔案一鍵列印出來或將文件掃描到私有雲中，能讓查找檔案時更加方便，並能快速分享文件而不需從信箱或公用資料夾中翻找，讓工作流程更為順暢。

另外，提供「漫遊列印」的功能，在被控管的事務機中進行身分驗證，身分驗證後印表機才會開始列印。並在印前可以預覽要列印的文件從而減少文件誤印，節省紙張耗用，身分驗證後才列印也確保機密文件資料沒有被誤取的可能，保障資安無虞。企業也能追蹤所有用戶的使用情況以及所有影印機設備，並能產出印表機使用報告，進而建立安全的工作流程。行動裝置能搭配「雲端辦公」解決方案，用戶可透過行動裝置，連接RICOH多台設備並進行文件作業輸出或掃描，提升用戶行動生產力。

互盛公司深耕台灣辦公市場39年，日前推出「360度辦公樂活」線上虛擬展廳，透過真人解說的一站式3D虛擬展間，以虛實結合、元宇宙概念的運用，讓顧客體驗辦公室未來的多元應用。並因應ESG永續議題，提供「綠色辦公樂活」解決方案，全方位協助企業實現智能與綠色辦公。

商品推薦