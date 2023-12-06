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銷售告捷 LCD連60季奪全台市占冠軍 華碩：再推首款繪圖螢幕

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
華碩指出，ProArt PA169CDV內建15.6吋10位元IPS顯示面板，並支援4K UHD超高解析，搭配採用Wacom EMR技術的ProArt Pen，可帶來絕佳書寫與繪畫體驗。圖／華碩提供。
華碩指出，ProArt PA169CDV內建15.6吋10位元IPS顯示面板，並支援4K UHD超高解析，搭配採用Wacom EMR技術的ProArt Pen，可帶來絕佳書寫與繪畫體驗。圖／華碩提供。

華碩指出，據知名市場最新調查報告，華碩LCD自2008年第4季起至2023年第3季，連續60個季度拿下全台市占第一。今再乘勢推出旗下首款繪圖螢幕ProArt PA169CDV，內建15.6吋10位元IPS顯示面板，並支援4K UHD超高解析，搭配採用Wacom EMR技術的ProArt Pen，提升書寫與繪畫體驗；全新ProArt PA169CDV也是全球第一款通過PANTONE®及Calman認證的可攜式螢幕，使用者透過創新的雙支架設計，隨心所欲調整俯仰角度，提升日常生產力和創意工作流程。

華碩表示，創意專業人士往往需仰賴色彩精準的螢幕，以確保專案達到預期效果，PA169CDV不僅擁有10位元色深、100% sRGB / Rec.709和劇院級DCI-P3廣色域，還兼具高達500尼特的亮度與VESA DisplayHDR™ 400認證，可提供更鮮明逼真的影像，同時每台PA169CDV均經過原廠預先校準至Delta E < 2。

PA169CDV隨附的ASUS ProArt Pen，內建Wacom EMR技術，即使筆身傾斜角度達40°，也能準確偵測每個動作，再加上4096階感壓等級，不論書寫速度快慢、繪製粗細分明的線條或細緻的陰影效果。此外，全新PA169CDV亦搭載全層壓面板，可減少視差，打造宛如紙筆書寫的真實筆觸；而防指紋、防眩光塗層處理，則能有效避免螢幕汙跡和反射干擾。

PA169CDV另配備獨家ProArt Creator Hub軟體，並支援Control Panel與ASUS Dial旋鈕，使用者可在Adobe、DaVinci Resolve、Clip Studio Paint等應用程式中直覺自訂快捷功能，如：更改筆刷大小及飽和度等，搭配與PANTONE®合作提供的數位色彩資料，將能最佳化色彩。

為滿足創作者需求，全新PA169CDV亦具備多元連接埠，包括：支援DisplayPort™ Alt 模式和電源輸入的USB-C®，以及相容各種輸入來源的HDMI，應用彈性靈活；機身後方的上、下雙支架，除能呈現理想的觀看視角，還能將螢幕微幅傾斜至17°俯仰角，適合用來執行繪圖、創意等相關作業。

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