劉揚偉：打造高雄軟硬體產業 產值上看2000億美元

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（6）日表示，根據 MIC 預估，2025年全球軟體市場產值高達2兆美元，台灣占不到1%，少於200億美元，代表台灣軟體產業在世界影響力非常小，也代表台灣軟體產業充滿機會，充滿想像空間。鴻海在高雄設立軟體研發中心，並以硬帶軟，軟硬整合，預期所帶動的產值不會少於10%，也就是成長十倍，達到2,000億美元。

鴻海今天和高雄市政府於駁二藝術特區7號倉庫舉辦揭牌儀式，宣布「鴻海高雄軟體研發中心」正式啟用，本次揭牌儀式，由高雄市長陳其邁、副市長羅達生、經發局長廖泰翔、研考會蔡宛芬主委、文化局長簡美玲副局長等；劉揚偉、鴻海總財務長黃秋蓮等高管出席與會，共同為鴻海高雄軟體研發中心的啟用揭開序幕。

劉揚偉說，硬體產業在台灣北部的發展已經相當成熟，高雄若是只做北部流出來的硬體，是有限的，但是軟體是有潛力的產業，MIC預估，2025年全球兩兆美元市場，台灣占不到1%，少於200億美元。

他指出，軟體要做起來，一定要有硬體，例如微軟可以做起來，因為有個人電腦（PC）平台，Android 或是 iPhone 都是有手機平台，這些平台我們都無法掌握。但是我們可以掌握電動車（EV）平台，智慧城市平台，以及製造的平台，這也是為何鴻海要選擇這三大平台，作為軟件開發，打造高雄的軟體產業。

他預估，由高雄軟體產業所打造出的產值，不會少於10%，這是我們所帶動的產業，能夠自己成長10倍；發展軟體，一定要有硬件平台，不然，會靠別人施捨，要靠別人來採用，例如目前的電動巴士，都是我們自己開發的軟體，自己的平台，在這些硬體平台之上，可以打造出自己的軟體。 鴻海董事長劉揚偉（右）與高雄市長陳其邁。記者蕭君暉／攝影

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