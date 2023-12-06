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德補助若跳票 台積恐取消投資

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中／綜合報導

德國日前爆發預算爭議，影響原本規畫撥給半導體業者的數十億歐元補貼。知情人士透露，若德國政府減少原本的補貼承諾，台積電可能重新協商在德勒斯登投資晶圓廠的條件，包括和德國合資企業夥伴原先的協議，最壞情況是取消投資計畫。

英國金融時報報導，知情人士說：「最壞情況是，如果九個月後結果是沒補助，我們將不得不取消此計畫。」

至昨天截稿為止，台積電暫無回應。

德國政府原本承諾對投資德國的外國晶片業者提供龐大官方支持。台積電已表示將和荷蘭恩智浦及德國博世和英飛凌合作，在德勒斯登投資一百億歐元設置晶圓廠，且得到官方允諾給予五十億歐元補貼。但台積電當時公告強調，此案最終投資尚待政府補助水準確認後決議。

德國聯邦憲法法院上月公布一項裁決，讓政府明年的支出計畫陷入混亂。因德國政府將原本用於因應新冠疫情的六百億歐元授信額度轉移至「氣候暨轉型基金」，此舉被裁定違憲。台積電等晶片業者的補貼都來自該氣候基金。憲法法院的裁決引發業界疑慮。

德國 台積電 疫情

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