專家：宣告我加入美日半導體聯盟

國科會昨天公告廿二項核心技術清單，其中包括十四奈米以下製程的ＩＣ關鍵技術及其關鍵氣體、化學品及設備，和先進異質整合封裝、後量子加密技術等列入管制出口項目，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，十四奈米以下晶圓製程及其設備列管，是依循美國去年頒布的出口禁令，這項管制也向美國正式表態台灣願加入半導體聯盟；至於先進異質封裝和後量子加密技術，目前美國尚未列管，但可預期會跟進做出相對管制措施，台灣可說領先各國，超前部署。

楊瑞臨說，隨著各國將半導體技術升高為國家安全議題，政府針對半導體核心技術列管，是必要之舉。他說，台灣半導體產業，在全球具舉足輕重地位，晶圓代工和封裝測試產值均名列全球之冠，隨著各國競相邀請台灣護國神山和相關供應鏈前去設廠，政府也必須審慎做好技術管控。

他表示，台灣晶圓代工很多技術源自美方比重甚高，美國去年頒布出口禁令，限制十四奈米以下先進製程出口到中國大陸等被美國視為威脅其國家安全地區，甚至進一步升級輸往其他地區再輾轉流到大陸的防堵措施，日本在七月也跟進頒布出口管制措施，國科會此時明列廿二項核心技術中，我國對半導體和先進封裝的管制，原則上也是依循美國頒布的出口禁令，做出相近的控管，美日台半導體聯盟隱然成形。

美國商務部計畫下個月來台說明美方對大陸銷售晶片的最新禁令，對照國科會公布核心技術清單的時機，時間點也反映台灣在商務部來訪前，正式表態台灣願加人美推動的半導體聯盟之列，協力對敏感科技做出嚴格控管。

楊瑞臨指出，國科會列出的廿二項核心技術中，先進異質整合封裝含晶圓級封裝、矽光子封裝和晶片安全等技術，目前美國尚未管制，但這些技術都攸關ＡＩ人工智慧及高效能運算晶片發展，也是台灣未來持續奠定半導體領先優勢的前瞻技術，台灣領先全球，率先將這些前瞻技術列管，可謂超前部署，未來若引領其他國家跟進，是好事一樁。

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