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國科會公告22項核心技術管制清單

聯合報／ 記者許維寧江睿智／台北報導

國科會昨天公告，將十四奈米以下製程之ＩＣ製造技術、異質整合封裝技術等廿二項技術列為國家核心關鍵技術清單。國科會表示，這次以具主導優勢與保護急迫性之技術為第一波清單，涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等技術領域。國科會及各相關部會後續將配合技術發展的變動，於三個月後滾動檢討，預計將會有第二波清單。

國科會表示，被列為國家核心關鍵技術項目的營業秘密若遭經濟間諜竊取，得由檢調依法偵辦、加重其刑。此外，政府補助一半以上的國家關鍵技術業務相關人員，赴陸須申請許可。

國科會指出，其中半導體領域因台灣為全球市占率第一，高度連動相關產業鏈發展，對台灣經濟發展與產業競爭力具高度影響性。這次列入清單的技術包括十四奈米以下製程之ＩＣ製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術，以及異質整合封裝技術─晶圓級封裝技術、矽光子整合封裝技術及其特殊必要材料與設備技術等；此外，晶片安全技術、後量子密碼保護技術、網路主動防禦等技術，因涉及資訊安全，也列入清單。

從主管機關來看，這份清單以國科會轄下八項關鍵技術最多，包括衛星操控技術、太空規格Ｘ-Band影像下載技術、太空規格ＣＭＯＳ影像感測器技術；其次為國防部轄下六項技術，包括軍用碳纖維複合材料技術、軍用新型抗干擾敵我識別技術等。

此外，農業品種育成及繁養殖、農業生物晶片、農業設施專家系統等三項技術也列入清單，國科會指出，考量涉及糧食安全及民生經濟，且為我國出口外銷主力之一，具備產業競爭力與領導型技術優勢。

國科會表示，後續將配合技術發展變動，廣納意見滾動檢討，以保護台灣重要核心關鍵技術營業秘密。如有技術的營業秘密不法外流，依法由檢調單位偵辦。

國科會 太空

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