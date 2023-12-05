紅到國外！遠傳「5G救護車」入選Gartner創新獎亞太區

國際權威研究機構Gartner舉辦的「2023年通信服務供應商創新獎」（Gartner Eye on Innovation Awards for Communication Service Providers 2023），遠傳電信（4904）「5G救護車」獲選亞太區Top 3，為台灣電信業的首例，遠傳指出，代表遠傳不僅曾以台灣第一個5G遠距診療服務智慧醫療創新，更與時俱進延伸遠距醫療多元應用，持續賦能醫療模式，亦有助推動台灣智慧醫療應用輸出國際。

遠傳總經理井琪表示，遠傳響應國家公共衛生政策，自主開發「5G遠距診療平台」，2020年推出全台第一個5G遠距診療並積極拓展據點，以「網路取代馬路」將醫療資源帶進偏鄉與離島；娛樂性質5G應用著重在消費者是否「想要」，而5G遠距診療則是社會的「需要」，在分秒必爭的緊急救護時刻，5G低延遲、高解析傳輸是實現即時救護指導的關鍵，可有效提升緊急救護成功率；它未必是所謂的「5G殺手級應用」，但絕對是「5G救命級應用」。

此外，《通訊診察治療辦法》新制預計明年4月上路，遠傳表示，將積極協助基層醫療機構與診所轉型推出「視訊門診」，運用資通訊科技攜手醫界提升民眾醫療品質。

遠傳表示，「5G救護車」以自主開發的5G遠距診療平台為核心，2021年底醫療科技展首度亮相，並於2022年起陸續與全台相關醫療救護單位展開合作。2022年10月遠傳攜手台北市政府消防局，與國立台灣大學附設醫院急診醫學科醫師謝明儒合作，打造全台消防救護首創「5G救護車」，透過遠傳5G遠距診療平台整合救護車上智慧物聯網裝置，同步連線高級救護分隊遠距即時救護指導，協助第一線救護人員辨識危急個案（ALS），強化到院前緊急處置品質，提升急救成功率並增加個案存活率；今年更共同跨海攜手澎湖縣政府消防局，啟動5G跨海急救醫療聯防，解決澎湖離島醫療資源相對不足及送醫距離較遠等問題。

遠傳指出，與台北市政府消防局合作的「5G救護車」上線一年，成功啟動案例已逾500件且啟動率達100%，救護技術員對於聲音/影像品質傳輸滿意度超過九成，車上救護技術員接受遠距指導機制滿意度及傷患處置率，高達八成認為有幫助，成功透過5G高傳輸、低延遲特性與醫療物聯網科技提高危急個案（ALS）辨識率，完善到院前緊急救護處置流程，為危急個案爭取黃金救護時間，也因而在此次Gartner亞太區評選中脫穎而出。

遠傳表示，「5G遠距診療平台」支援虛擬健保卡認證、醫療院所HIS系統整合及FHIR電子病歷交換，同時為台灣首獲美國HIPAA（健康保險流通與責任法）合規性驗證，並取得ISO27001、CSA STAR雲端資安等多項認證，給予醫病雙方高規格保障，並陸續榮獲2021國家醫療品質獎、2022國家新創獎、2022數位轉型鼎革獎等多項殊榮，疫情期間攜手新光醫院、帛琉衛生部成立帛琉「遠距醫療服務中心」，打造跨國遠距醫療服務；此次入選Gartner「2023年通信服務供應商創新獎」亞太區Top 3，顯示遠傳以科技提升醫療品質的成效受到國內外肯定。

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