需求不振 集邦：電視面板報價持續緩跌
集邦科技（TrendForce）今（5）日發布12上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，因應電視機終端需求不振，面板廠啟動減產措施因應，以遏止電視面板跌價幅度，12月上旬各尺寸電視面板報價持續緩跌；IT面板上旬報價持平，整月將微幅下跌。
范博毓表示，第4季以來包括雙十一、黑色星期五的促銷結果都差強人意，品牌客戶持續下修對電視面板需求。面板廠不斷透過減產的方式來對應需求的下滑，減產幅度也持續擴大，藉此來延緩價格下跌的幅度。預期12月全月電視面板價格下跌幅度小幅擴大，32吋與43吋跌2美元，50吋與55吋跌3美元，65吋與75吋跌4美元。
在監視器（Monitor）面板方面，由於需求自第4季開始明顯減弱，過去幾個月僅有高階機種價格出現下跌。隨著部分面板廠率先放軟在主流面板價格，在進入12月後，主流面板價格失守走跌。觀察12月整體跌幅，預計23.8吋Open Cell面板將下跌0.2美元，21.5吋及23.8吋與27吋將下跌0.1美元。
范博毓指出，筆記型電腦（Notebook）面板需求本季呈現明顯走弱，且有逐月持續下修的趨勢。在需求驟降的壓力下，要求面板價格下跌的雜音逐漸浮現。過去一兩個月面板廠多半仍是在高階規格機種以及16:10機種上作較多的讓步，換取主流16:９機種價格維持穩定的態勢。不過預期本月面板廠可能難以抵擋品牌的壓力，預計在主流的FHD IPS機種上，12月整體面板價格將微幅下跌0.1美元。
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