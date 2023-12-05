價漲效應 集邦科技：整體NAND產業第4季營收季增逾兩成

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）積極減產的決策。此前買方認為終端需求能見度仍低，擔憂市場旺季不旺，因此保持低庫存、緩提貨的採購策略。而隨著供給龍頭業者大幅減產，買方出於對供應將顯著減少的預期心理因素，採購態度轉趨積極。

第3季底時NAND Flash的合約議價方向已朝向止跌甚至漲價發展，促使第3季NAND Flash位元出貨量季增3％，整體合併營收來到92.29億美元，季增幅度約2.9％。展望第4季，NAND Flash產品將量價齊漲，預估全產品平均銷售單價漲幅將來到13％，整體NAND Flash產業營收季增幅度預估將逾兩成。

第3季營收排名下跌僅鎧俠及美光兩家業者，三星基本與第2季持平。三星方面，儘管通用型伺服器需求持續疲軟，但消費電子市況有所改善，尤其PC及智慧型手機對於高容量產品需求強勁，除了庫存回補外，帶動進一步策略備貨，使得三星第3季獲利情況走出低谷。

第3季由於擴大減產，公司營運目標轉向積極尋求獲利，影響位元出貨季減1～3％，平均銷售單價止跌回升1～3％，第3季NAND Flash營收為29.0億美元，持平第2季。

鎧俠（Kioxia）方面，第3季平均銷售單價上漲3％，雖然受惠於Wafer合約價反彈，及筆電客戶提早策略備貨，然出貨位元隨著美系智慧型手機品牌訂單需求遞延，影響第3季位元出貨季減10～15％，導致NAND Flash營收下跌至13.4億美元，季減8.6％。

美光（Micron）受到PC、Mobile市場客戶訂單動能成長，加上部份企業用（Enterprise SSD）客戶庫存回補，第3季位元出貨與第2季持平，平均銷售單價則季減15％，因此，第3季營收小幅下滑至11.5億美元，季減5.2％。第4季隨著季度合約價全面反彈，追價動能催生訂單成長，在量價齊漲的預期下，預期第4季美光營收將成長逾兩成。

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