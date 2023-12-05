快訊

籃球／又出事！前國手許智超帶兵UBA 被控3度外遇還找人毆打兒子

影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

價漲效應 集邦科技：整體NAND產業第4季營收季增逾兩成

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
研調機構集邦科技（TrendForce）表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）（圖）積極減產的決策。路透
研調機構集邦科技（TrendForce）表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）（圖）積極減產的決策。路透

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）積極減產的決策。此前買方認為終端需求能見度仍低，擔憂市場旺季不旺，因此保持低庫存、緩提貨的採購策略。而隨著供給龍頭業者大幅減產，買方出於對供應將顯著減少的預期心理因素，採購態度轉趨積極。

第3季底時NAND Flash的合約議價方向已朝向止跌甚至漲價發展，促使第3季NAND Flash位元出貨量季增3％，整體合併營收來到92.29億美元，季增幅度約2.9％。展望第4季，NAND Flash產品將量價齊漲，預估全產品平均銷售單價漲幅將來到13％，整體NAND Flash產業營收季增幅度預估將逾兩成。

第3季營收排名下跌僅鎧俠及美光兩家業者，三星基本與第2季持平。三星方面，儘管通用型伺服器需求持續疲軟，但消費電子市況有所改善，尤其PC及智慧型手機對於高容量產品需求強勁，除了庫存回補外，帶動進一步策略備貨，使得三星第3季獲利情況走出低谷。

第3季由於擴大減產，公司營運目標轉向積極尋求獲利，影響位元出貨季減1～3％，平均銷售單價止跌回升1～3％，第3季NAND Flash營收為29.0億美元，持平第2季。

鎧俠（Kioxia）方面，第3季平均銷售單價上漲3％，雖然受惠於Wafer合約價反彈，及筆電客戶提早策略備貨，然出貨位元隨著美系智慧型手機品牌訂單需求遞延，影響第3季位元出貨季減10～15％，導致NAND Flash營收下跌至13.4億美元，季減8.6％。

美光（Micron）受到PC、Mobile市場客戶訂單動能成長，加上部份企業用（Enterprise SSD）客戶庫存回補，第3季位元出貨與第2季持平，平均銷售單價則季減15％，因此，第3季營收小幅下滑至11.5億美元，季減5.2％。第4季隨著季度合約價全面反彈，追價動能催生訂單成長，在量價齊漲的預期下，預期第4季美光營收將成長逾兩成。

營收 NAND Flash Flash

延伸閱讀

TrendForce：2023年第3季 NAND Flash 產業營收季增2.9%

油價收跌1% 無視沙國喊話OPEC+減產可維持到3月後

金士頓強攻大陸 布局NAND相關應用…群聯、力成、點序沾光

記憶體正向 大和力挺

相關新聞

價漲效應 集邦科技：整體 NAND 產業第4季營收季增逾兩成

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）積極減...

2023年第4季NAND Flash產業營收估成長逾兩成

TrendForce表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）積極減產的決策。此前買方認...

顧能：明年記憶體營收增66.3% 推升半導體成長16.8%

研調機構顧能（Gartner）預估，今年全球半導體營收恐滑落至5340億美元，減少10.9%；明年可望回升至6240億美...

碩博畢業生卡位高薪 台達電釋出逾百個研替職缺

113年度研發替代役役男報名甄選作業預訂於明年1月中旬開始進行。為協助準役男們了解研替個人權利義務之相關資訊，包括陽明交...

科技研發人才夯，研發替代役博士學歷74K起跳

113年度研發替代役役男報名甄選即將於明年1月中旬正式開始，不少科技大廠包括台全電機、英業達、慶良電子等釋出上百個研替職...

鴻海與和碩印度廠停工？業內人士：已經恢復正常

路透報導，知情人士表示，受豪雨影響，鴻海（2317）與和碩（4938）已暫停在印度南部城市清奈附近工廠的蘋果 iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。