2023年第4季NAND Flash產業營收估成長逾兩成

TrendForce表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）積極減產的決策。此前買方認為終端需求能見度仍低，擔憂市場旺季不旺，因此保持低庫存、緩提貨的採購策略。

隨著供給龍頭業者大幅減產，買方出於對供應將顯著減少的預期心理因素，採購態度轉趨積極。第3季底時NAND Flash的合約議價方向已朝向止跌甚至漲價發展，促使第3季NAND Flash位元出貨量季增3%，整體合併營收來到92.29億美元，季增幅度約2.9%。展望第4季，NAND Flash產品將量價齊漲，預估全產品平均銷售單價漲幅將來到13%，整體NAND Flash產業營收季增幅度預估將逾兩成。

第3季營收排名下跌僅鎧俠及美光兩家業者，三星基本與第2季持平。三星方面，儘管通用型伺服器需求持續疲軟，但消費電子市況有所改善，尤其PC及智慧型手機對於高容量產品需求強勁，除了庫存回補外，帶動進一步策略備貨，使得三星第3季獲利情況走出低谷。第3季由於擴大減產，公司營運目標轉向積極尋求獲利，影響位元出貨季減1~3%，平均銷售單價止跌回升1~3%，第3季NAND Flash營收為29.0億美元，持平第2季。

鎧俠（Kioxia）方面，第3季平均銷售單價上漲3%，雖然受惠於Wafer合約價反彈，及筆電客戶提早策略備貨，然出貨位元隨著美系智慧型手機品牌訂單需求遞延，影響第3季位元出貨季減10～15%，導致NAND Flash營收下跌至13.4億美元，季減8.6%。

美光（Micron）受到PC、Mobile市場客戶訂單動能成長，加上部份Enterprise SSD客戶庫存回補，第3季位元出貨與第2季持平，平均銷售單價季減15%，因此，第3季營收小幅下滑至11.5億美元，季減5.2%。第4季隨著季度合約價全面反彈，追價動能催生訂單成長，在量價齊漲的預期下，預期第4季美光營收將成長逾兩成。

其他業者如SK集團（SK hynix & Solidigm）、威騰電子（WDC）均受惠於消費電子領域需求復甦，位元出貨量上升帶動營收向上。SK集團方面，由於PC和智慧型手機應用對高容量產品需求回溫，位元出貨維持季增，支撐第3季NAND Flash營收約18.6億美元，季增11.9%。

威騰電子表示，第3季PC需求超乎預期，且行動裝置應用（Mobile）和遊戲（Gaming）類別需求具韌性，顯示降價仍有效帶動出貨位元，進而推升NAND Flash部門營收達15.56億美元，季增13%。

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