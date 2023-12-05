科技研發人才夯，研發替代役博士學歷74K起跳

113年度研發替代役役男報名甄選即將於明年1月中旬正式開始，不少科技大廠包括台全電機、英業達、慶良電子等釋出上百個研替職缺，招募各類型科技研發人才。根據1111人力銀行統計，研替職務平均月薪高，博士學歷去年約7.4萬元起。

針對研發替代役的優勢，1111人力銀行總經理張篆楷表示，時間是最大優勢，研發替代役能及早發揮專長、拓展企業人脈，因此多數碩博士生會優先選擇服研發替代役，為未來鋪路；且已畢業役男可自行選擇入營時間，入營接受約15-18天基礎訓練後即分發至用人單位。

另外，張篆楷也指出，研替員的職缺空額多為產業標竿龍頭大廠所有，選擇研發替代役，無論出於對研發人才的重視、培訓，或對往後的職涯發展都有極大助益。為推廣研替益處與個人權利義務資訊，近期陽明交通大學、臺灣大學、臺灣科技大學、成功大學、中央大學、台北科技大學等單位也配合役政署辦理多場研發替代役制度校園宣導說明會。

距離113年度研發替代役役男報名甄選只剩不到一個月，各家知名大廠先後釋出職缺搶才。台全電機作為汽機車電裝品的龍頭品牌，期望在甄選中為公司內部研發科尋得產品設計與機械設計的工程師；光電知名大廠英業達與慶良電子則開出後端作業、NPA AI軟體開發、IC設計與自動化研發相關等工程師職缺。

台全電機、英業達、慶良電子為各產業領導品牌，在市場中擁有高知名度，此外該三間企業皆榮獲1111人力銀行評鑑的幸福企業標章，研替員進入企業前程似錦外，更能在職涯中享受豐厚企業員工福利。

研發替代役意願及履歷登錄作業可於每年10月至隔年1月中旬，役男開始報名甄選作業前進行登陸；役男報名甄選作業預訂於每年1月中旬正式作業。建議有意願參加研發替代役之役男，可先行至研發替代役資訊管理系統申請學生帳號，學生帳號申請無特定時段。若不幸錯過，每年約有3-4次甄選作業。

參與研發替代役優勢多，北中南部都有優質職缺等待發掘，想了解最適合自己的職缺就必須先做好功課，優秀就職機會只留給準備好的你。

商品推薦