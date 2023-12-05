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台積3奈米產能明年翻倍成長 華景電 AMC 設備出貨全力衝

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
華景電總經理古震維。華景/提供
華景電總經理古震維。華景/提供

半導體設備廠華景電（6788）受惠於台積電先進製程產能明年可望持續擴產，將帶動 AMC 設備需求更上一層樓，且明年3奈米產能有望比今年翻倍成長，代表使用華景電 AMC 設備需求亦可望大幅增加。法人推估，華景電明年營運仍可望再度改寫歷史新高，力拼連續五年向上成長。

華景電當前主攻 AMC 設備市場，且主要應用在先進製程市場當中，最大客戶為台積電，隨著製程越先進使用 AMC 微污染防治設備的需求就越高，原因在於晶圓製程越微縮受到環境中微粒影響良率的可能性就越高，因此只要台積電先進製程產能不斷提升，華景電就可望持續大啖 AMC 設備商機。

在先進製程產能擴增上，法人推估，台積電明年下半年的3奈米製程產能將可望從目前的每月5～6萬片增加到每月11～12萬片，代表月產能將可望比今年成長翻倍成長，使華景電有望擴大 AMC 設備的出貨動能。

華景電公告今年前十月合併營收達11.47億元、年成長1.8％，寫下歷史同期新高。法人推估，華景電明年營運將可望持續繳出優於今年的成績單，並且改寫新高表現，力拼連續五年向上成長。

台積電 奈米 半導體 晶圓

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