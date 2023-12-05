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花旗：台積電晶圓代工霸主地位 不受美中晶片戰與英特爾撼動

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
花旗集團（Citigroup）認為，儘管美中晶片戰持續震撼全球半導體產業，台積電仍將穩居晶圓代工霸主。路透
花旗集團（Citigroup）認為，儘管美中晶片戰持續震撼全球半導體產業，台積電仍將穩居晶圓代工霸主。路透

美中晶片戰持續震撼全球半導體產業，成為輝達（Nvidia）等業者營運的逆風，但花旗集團（Citigroup）認為台積電三星電子、格芯（GlobalFoundries）及應用材料（Applied Materials）等晶片業者仍能受惠，台積電將穩居晶圓代工霸主。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，對台海衝突、以及更廣泛國安考量的憂慮，正驅動美國和歐洲的半黨體投資，中國大陸則藉由投資國內晶片製造，回應科技進口受限。

花旗分析師丹納利（Chris Danely）指出，這些趨勢正帶動半導體設備的龐大投資浪潮，光是美歐政府的努力就增添約1,000億美元的支出，「在半導體設備領域內，我們的首選是艾司摩爾（ASML）和應材，因為兩家公司都有主宰地位」。

應材是美國最大半導體製造設備生產商，花旗正押注該公司在材料工程的領導地位將能長期維持，荷蘭ASML在微影設備領域的主宰者，預期料將受惠於歐洲晶片商的建廠潮。

花旗認為，其他可望受惠的晶片業者包括台積電、三星電子和格芯等。花旗指出，台灣的地緣政治疑慮看來像是台積電的逆風，但有信心台積電仍將是全球晶圓代工龍頭，「我們也相信台積電仍能靠著製造優勢，穩居晶圓代工霸主，因此股票仍是首選，但三星電子和格芯可望受惠於台灣以外的第二代工選擇」。

引發關注的是，花旗的受惠者名單不包含英特爾。英特爾正擴大晶圓代工業務，以挑戰台積電和三星電子，但花旗分析師團隊悲觀看待其展望，原因是相對缺乏經驗和規模經濟等，「我們認為英特爾的晶圓代工雄心不會成功，因英特爾大幅落後台積電、也還沒證明能成為具競爭力的晶圓代工業者，類比業者也將因為中國儘可能提高國內半導體占比而經歷低成長」。

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