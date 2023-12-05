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台積明年資本支出 傳縮水

聯合報／ 記者尹慧中／台北報導
市場傳出台積電明年的資本支出將降為二八○億至三百億美元，滑落至四年低點。本報資料照片
市場傳出台積電明年的資本支出將降為二八○億至三百億美元，滑落至四年低點。本報資料照片

市場傳出，台積電因部分製程機台設備可共用，加上部分遞延預算將在今年動用，明年資本支出恐降至二八○億至三百億美元，較今年減少約百分之六點三至百分之十二點五不等；外界預期，一旦滑落至三百億美元大關，將是近四年來低點。

台積電昨天回應，有關台積公司明年度資本支出相關資訊，將以明年一月法說會公布的內容為準。外界預期，儘管台積電明年資本支出不再急速衝高，但研發投資仍持續成長，衝刺先進製程技術。

法人認為，台積電明年資本支出若低於今年，將使二線協力設備廠勒緊褲帶，至於一線關鍵合作夥伴也勢必面對產業周期調整。

台積電在十月法說會上定調，因應市場短期不確定性，台積電投資保持謹慎，今年資本支出維持近三二○億美元（約台幣一兆四十七億元）水準，已適當緊縮。

事實上，全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）日前發布財報已預告，明年將是過渡的一年，預期明年營收將與今年相近，半導體產業正經歷周期底部因而保守看待。

台積電統計，今年第三季美元資本支出約七十一億美元，較今年第二季八十一點七億美元、首季九十九點四億美元逐季下滑，累計前三季資本支出二五二點一億美元，若今年資本支出三二○億美元低標達陣，換算今年第四季資本支出將降至六十七點九億美元。

台積電最初預期今年資本支出三二○億至三六○億美元，隨後調整為接近三二○億美元的低標，今年十月法說會前，業界傳出台積電今年資本支出約四十億美元投資恐遞延至明年，因而可能再度下修資本支出計畫。不過，台積電在法說會定調，維持既有資本支出目標。外界解讀，相關投資會在今年動用，代表明年資本支出不會有遞延效應而拉升。

業界表示，台積電明年先進製程研發投資將持續成長，不過，預期部分三奈米先進製程設備機台約八成可和五奈米與七奈米共用，隨著七奈米產能利用率在季節過渡階段，預期明年資本支出重點在三奈米與二奈米以下先進製程與光罩的投資，成熟製程持續拉升特殊製程比重與先進封裝的部分設備改機等。

台積電 奈米 半導體

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