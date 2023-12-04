國科會：促量子科技國際合作 拚讓台灣成重要引領者

量子科技國際研討會今天登場，國科會主委吳政忠表示，除已積極布局量子電腦與通訊軟硬關鍵技術，也希望藉此打造全球合作平台，匯集各地研究人員和產業領袖，促進研發與技術產業化進展，使台灣成為量子科技發展重要引領者之一。

量子電腦的強大算力為科技研發突破帶來新的契機，許多國家將量子科技列為國家發展重要戰略，競相投入資源研究，國科會今天於台北首次辦理「2023台灣量子科技國際研討會」（Quantum Taiwan2023），邀請芬蘭、日本、荷蘭、法國、美國等國及台灣的頂尖學研、產業界專家，共同探討全球量子科技最新進展與應用。

吳政忠表示，台灣已針對量子電腦與通訊軟硬核心關鍵技術積極布局，並跨部會協作組成量子國家隊，然而，單一國家很難擁有全面推進量子技術研發所需的全套資源和專業知識，因此跨國攜手合作研發，是推動量子科技必要的方式。

吳政忠指出，此次研討會是台灣首次主動辦理此類活動，具有重要里程碑意義，希望打造一個全球合作平台，匯集世界各地的專家、研究人員和產業領袖，透過與全球量子科技精英交流，促進量子研發和技術產業化的進展，並使台灣成為量子科技發展的重要引領者之一。

他表示，隨著參與合作的人員及產業的國家持續增加，此研討會平台將可逐漸轉化，成為共同推動量子科技發展的國際聯盟。

國科會說明，此次研討會議題包括超導量子電腦、量子通訊加密、半導體等多個前沿領域，與會跨國專家就量子科技的未來趨勢進行深入討論，分享各自研究成果與心得。

除技術交流，國科會指出，同時安排量子國家隊研究團隊、國研院台灣半導體中心及工業技術研究院發表技術成果，向國際展示台灣在量子科技領域的最新進展。

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