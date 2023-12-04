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棒球亞錦賽熱 中華電信 MOD、Hami Video 掀收視熱潮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

第30屆亞洲棒球錦標賽台韓開幕戰昨（3）日晚間於台北大巨蛋熱血開打，中華電信（2412）表示，MOD、Hami Video多視角轉播服務及Hami Video獨家4D多視角功能，單日多視角點擊數超越今年中華職棒台灣大賽紀錄，首次推出架設在中外野的「環大巨蛋視角」也成為MOD最受歡迎觀看視角，「4D多視角」單日觀看次數亦創下年度新高；Hami Video賽事轉播點擊次數，64%集中於亞錦賽4D多視角與相關頻道。

中華電信指出，接下來只要中華隊順利取得預賽分組前兩名，進入超級循環賽、決賽皆會在大巨蛋出賽，MOD與Hami Video持續為觀眾提供多視角轉播，一起為中華隊加油。

台灣首座巨蛋棒球場第一場國際賽昨正式登場，在全場1.7萬名球迷見證下，中華電信特別邀請「中華電信ESG挺棒偏鄉少棒捐贈活動」受贈單位－南投縣新街國小及千秋國小少棒隊至現場觀賽，勉勵小選手們能觀摩國際級賽事各國球員精湛球技，開拓視野及獲得啟發，中華電信董事長郭水義也陪同觀賽，一起感受在大巨蛋內為中華隊應援的震撼加油聲，期盼小將們未來同樣能站上台灣棒球最大的殿堂為國爭光。

中華電信強調，因應賽事期間大量球迷湧進台北大巨蛋，中華電信針對周遭既有48座4G、5G高效能基地台進行相關容量擴充，並調派行動車至現場支援及透過網路即時監控，提供球迷優質順暢的4G、5G行動網路品質，即刻與親朋好友分享看球喜悅。

中華電信指出，本屆亞錦賽球迷可於中華電信MOD、Hami Video完整收視中華隊出賽場次，中華隊於台北大巨蛋出賽提供多視角轉播，除「主視角」，包括首度推出就廣受觀眾喜愛的「環大巨蛋視角」及「主審視角」、「中華加油視角」、「全覽視角」。根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為最受歡迎的運動類OTT，也是民眾心中「有最多元體育賽事」、「有最多獨家轉播賽事」、「有最創新科技的觀賽體驗」的運動類OTT；中華電信持續打造最優質運動轉播平台，訂閱Hami Video運動館每月149元，不僅亞錦賽，還可收看NBA、HBL、BWF世界羽球巡迴賽等國內外超夯賽事。

中華電信 4G 大巨蛋

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