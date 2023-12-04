宏達電攜手高雄市政府 推元城市互聯新生活

HTC宏達電（2498）今（4）日宣布與高雄市政府合力打造獨一無二的元城市互聯新生活，融合虛擬技術與高雄豐富的在地文化，將在元城市中建構藝文展覽、娛樂表演、演唱會、賽事直播、商城購物等虛擬展館和活動，向民眾展示台灣在元宇宙多元應用發展上的豐碩成果。此一創建再次證明融合真實與虛擬世界的未來城市模式，正將引領世代朝向一個超越現實、地域限制，可與全國各地甚至全球好友一起參與、共享的新世界邁進。

數位虛擬高雄，展現創意及技術的最佳舞台

未來民眾可透過「自己的元城市家」進入1:1高雄市特色數位雙生虛擬展館，從高雄流行音樂中心的國際音樂文化地標，到衛武營國家藝術文化中心的國際藝文基地，再到高雄市立美術館的現代藝術文化樞紐，以及高雄巨蛋的身歷其境的體育觀賽，還有全球首創的Beatday演唱會，將高雄打造成為展、演、唱、賽元城市示範城，提供民眾多元且精彩紛呈的數位生活。

高雄市陳其邁市長指出，感謝HTC持續深耕高雄，8月時開幕的巴黎聖母院VR展演，讓高雄成為海外巡迴的第一站，現在又為高雄建構一座元城市，把高雄最具特色的場館打造成虛擬展館，將衛武營、巨蛋、美術館、流行音樂中心等城市地標都納入，讓展覽、演唱會、賽事直播等都能在元城市進行，期待更多朋友可以在未來城市高雄中，體驗新奇的數位生活。

陳其邁進一步指出，高雄擁有深厚的工業基礎與豐沛的文化能量，面對數位與淨零轉型的議題，市府長期協助企業共同推動數位轉型，同時也不斷扶植創意內容產業的發展。這次HTC透過大帶小的方式，串聯各產業及整合學術和研發的人才力量，運用新興科技讓高雄豐沛的文化活動同步到數位城市中，發展跨產業的整合性服務，也象徵高雄從工業城市邁入智慧科技城市，期待未來攜手更多在地企業為高雄帶來商機，加速催化整體產業的競爭力。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，這個嶄新的數位世界充滿著無限可能，而我們正致力於發展元宇宙生態系，聚集來自世界各地的優秀開發者，以國際性技術打造開放多元的元城市世界。而這個城市將成為展現創意和技術的舞台，也將為人們提供更多互動和娛樂的機會。在這裡您可以進行參與各種活動，從線上音樂表演到粉絲見面會，甚至可以邀約世界各地的朋友一同參觀各項展覽。我們相信，全球數位轉型趨勢將持續發展，並隨著新技術不斷地出現，將有更多元、豐富的數位世界被實現。

黃昭穎進一步提到，本次元城市造鎮計畫中，各虛擬展館由國內合作開發者共同參與開發，包括睿至、哇哇科技、方陣聯合數位、南瓜虛擬科技及群將智得等國內業者共同參與。HTC實現以大帶小的策略，鼓勵產業攜手合作，打造數位轉型契機，並在亞灣設立「VIVE 5G及元宇宙研發基地」，為人才發展提供最佳平台，推動大高雄原有重要產業運用新興科技進行數位轉型，藉此拓展市場吸引人才就業。

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