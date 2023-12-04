集邦：買方重啟備貨動能 DRAM第三季營收季增近兩成

集邦科技今日發布調查指出，2023年第3季DRAM產業合計營收達134.80億美元，季成長率約18.0%。主因下半年需求緩步回溫，買方重啟備貨動能，使各原廠營收皆有所成長。展望第4季，集邦表示，原廠漲價態度明確，預估第4季DRAM合約價上漲約13~18%，優於預期；但需求回溫程度不如過往旺季。整體而言，目前伺服器領域因庫存水位仍高，拉貨態度仍顯得被動，估本季DRAM產業的出貨成長幅度有限。

集邦調查指出，第3季三大原廠營收皆有所成長，由於AI話題延燒，對高容量產品需求維持穩定，加上1alpha nm DDR5量產後，量價齊升，帶動三星第3季DRAM營收季增幅度約15.9%，約52.50億美元；SK海力士受惠於HBM、DDR5產品的品質相對穩定，出貨量已連續三個季度成長，加上平均銷售單價季增約10%，營收約46.26億美元，季增幅度達34.4%，是原廠中成長最顯著的業者，與三星的市占率差距縮小至不及5%。美光（Micron）平均銷售單價小幅下跌，然因需求回溫，出貨量增加，支撐營收季增幅度約4.2%，達30.75億美元。

產能規畫方面，第3季底，三星為有效減緩庫存壓力而擴大減產，主要針對庫存偏高的DDR4產品，本季減產幅度會擴大至30%，總投片量下滑，三星認為2024下半旺季需求將會回溫，因而計畫明年第2季開始提升；SK海力士受惠於HBM及DDR5出貨增長，產能小幅回升，投片量至今年底會小幅上升，搭配明年DDR5於終端滲透提升，預期總投片量將逐季上升；美光因減產較早，庫存水位相對健康，今年第4季投片已開始回升，主要增加在1beta nm先進製程，2024年的投片量預估仍會小幅上升，產能擴張重心將落於製程轉進。

台廠方面，南亞科出貨受惠於PC客戶備貨需求，以及現貨市場的帶動，出貨量成長17~19%；南亞科主流DDR3、DDR4產品需求相對疲乏，價格仍呈下滑走勢，限縮其營收漲幅，最終營收僅達2.44億美元。

另一以利基型記憶體為主的華邦在定價策略上較為積極，為拓展其DDR3業務，去化KH廠新增產能，議價彈性大，出貨因而有所成長，第3季營收上升至1.12億美元；力積電營收計算主要為其自身生產的消費性DRAM產品，不包含DRAM代工業務，受惠現貨價格上漲，需求小幅上升，帶動DRAM營收季增4.4%，但因代工市況不佳，加計代工營收則季減5.5%。

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