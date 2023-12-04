達發藍牙 LE Audio 晶片 通過英特爾Intel Evo筆電連外裝置認證

全球藍牙音訊晶片設計領導IC設計公司達發科技（6526）宣布加入英特爾為Intel Evo筆電裝置認證計畫 ，為藍牙音訊領域業界首家通過英特爾LE Audio Evo認證的藍牙音訊晶片廠商。

達發表示，未來所開發的LE Audio藍牙音訊晶片組 (SoCs) 與軟體開發套件 (SDK) 將能一應符合Evo筆電規格認證，協助筆電連外終端設備廠所提供的藍牙耳機、揚聲器等音訊裝置。採用達發藍牙晶片的裝置於搭配Evo筆電使用時，能夠開發出高性能、低功耗的藍牙無線音頻裝置。

達發資深副總經理楊裕全表示，「達發專注於藍牙科技創新已超過20年，可提供最完整且最具彈性化的軟體開發套件，讓客戶可開發出兼具迭代又獨特的產品功能，且易於升級，為客戶創造更多價值，並縮短產品開發到上市時程，同時，也讓後續的產品維護更省力。我們的軟體開發套件隨晶片一起出貨，品牌客戶使用同一個軟體開發平台，即可設計出各種不同的音訊裝置─例如商務會議耳機、電競耳機、喇叭與揚聲器、助輔聽設備等。達發獨有的軟體開發套件，可幫助客戶加速新產品開發。」

Intel Evo平台是英特爾的頂級筆電系列，為高性能筆電提供一套規格認證標準，確保輕薄型筆電能提供快速反應、快速充電、長電池壽命等特質的頂級運算經驗。所有取得 Intel® Evo™ 標準的筆電都必須經過嚴格測試，確認其設計能符合 Intel® Evo™ 平台日新月異的規格要求和關鍵指標，以確保這些筆記型電腦可提供絕佳性能和使用者經驗。

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