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集邦：DRAM 價格第4季漲逾一成 惟出貨成長幅度有限

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

研調機構集邦科技（TrendForce）調查，展望第4季，供給方面，原廠漲價態度明確，預估第4季DRAM合約價上漲約13～18％；需求方面的回溫程度則不如過往旺季。整體而言，買方雖有備貨需求，但以目前來說，伺服器領域因庫存水位仍高，拉貨態度仍顯得被動，第4季DRAM產業的出貨成長幅度有限。

回顧第3季，DRAM產業合計營收達134.80億美元、季成長18.0％。由於下半年需求緩步回溫，買方重啟備貨動能，使得各原廠營收皆有所成長。

第3季營收方面，三大原廠營收皆有所成長，由於AI話題延燒，對高容量產品需求維持穩定，加上1alpha奈米製程DDR5量產後，量價齊升，帶動三星（Samsung）第3季DRAM營收季增幅度約15.9％，約52.50億美元。

SK海力士（SK hynix）受惠於HBM、DDR5產品的品質相對穩定，出貨量已連續三個季度成長，加上平均銷售單價季增約10％，營收約46.26億美元，季增幅度達34.4％，是原廠中成長最顯著的業者，與三星的市占率差距縮小至不及5％。美光（Micron）平均銷售單價小幅下跌，然因需求回溫，出貨量增加，支撐營收季增幅度約4.2％，達30.75億美元。

產能規劃方面，第3季底，三星為有效減緩庫存壓力而擴大減產，主要針對庫存偏高的DDR4產品，第4季減產幅度會擴大至30％，總投片量下滑，三星認為2024下半旺季需求將有所回溫，故投片將於明年第2季開始提升。

SK海力士受惠於HBM及DDR5出貨增長，產能小幅回升，投片量至今年底會小幅上升，搭配明年DDR5於終端滲透提升，預期總投片量將逐季上升。美光因減產較早，庫存水位相對健康，今年第4季投片已開始回升，主要增加在1beta奈米先進製程，2024年的投片量預估仍會小幅上升，產能擴張重心將落於製程轉進。

台廠方面，南亞科（2408）出貨受惠於PC客戶備貨需求，以及現貨市場的帶動，出貨量成長17～19％；南亞科主流DDR3、DDR4產品需求相對疲乏，價格仍呈下滑走勢，限縮其營收漲幅，最終營收僅達2.44億美元。

華邦在定價策略上較為積極，為拓展其DDR3業務，去化KH廠新增產能，議價彈性大，故出貨有所成長，第3季營收上升至1.12億。力積電營收計算主要為其自身生產之消費型DRAM產品，不包含DRAM代工業務，受惠現貨價格上漲，使得需求小幅上升，帶動DRAM營收季增4.4％，若加計代工營收則季減5.5％。

2024 營收 DRAM

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