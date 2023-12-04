達發宣布加入英特爾 為Intel Evo筆電裝置認證計畫

IC設計廠達發（6526）今（4）日宣布加入半導體巨擘英特爾「為Intel Evo筆電裝置認證計畫（Engineered for Intel Evo）」，為藍牙音訊領域業界首家通過英特爾LE Audio Evo認證的藍牙音訊晶片廠商。

達發表示，未來公司所開發的LE Audio藍牙音訊晶片組（SoCs）與軟體開發套件（SDK）將能一應符合Evo筆電的規格認證，協助筆電連外終端設備廠所提供的藍牙耳機、揚聲器等音訊裝置，此外，採用達發藍牙晶片的裝置於搭配Evo筆電使用時，能夠開發出高性能、低功耗的藍牙無線音頻裝置，為使用者創造更優質的音訊享受，將共創全新LE Audio 攜手Intel Evo風潮。

達發科技資深副總經理楊裕全指出，達發科技專注於藍牙科技創新已超過20年，可提供最完整且最具彈性化的軟體開發套件，讓客戶可開發出兼具迭代又獨特的產品功能，且易於升級，為客戶創造更多價值，並縮短產品開發到上市時程，同時，也讓後續的產品維護更省力。

楊裕全強調，軟體開發套件隨晶片一起出貨，品牌客戶使用同一個軟體開發平台，即可設計出各種不同的音訊裝置，例如商務會議耳機、電競耳機、喇叭與揚聲器、助輔聽設備等。達發獨有的軟體開發套件，可幫助客戶加速新產品開發。

楊裕全進一步說，透過與英特爾的技術合作，達發如今提供業界第一個同時內建LE Audio藍牙音訊標準及Intel Evo認證支援的產品開發平台，協助我們的音訊裝置客戶更易於達到Intel Evo連外裝置認證並及早加入Intel Evo筆電生態圈。

據悉，透過達發和英特爾的這項合作計畫，達發科技的客戶，可基於兩造強大的半導體研發經驗與實力，為筆電使用者開發出符合業界最新規格標準與品質標竿的產品。達發LE Audio音訊晶片組內建多樣獨步全球的領先技術，包括業界最先進的自適性主動降噪（ANC）演算法，每秒可超過1,000次的演算，確保接收端最佳聆聽品質，而發送端同時配合達發獨家AI降噪技術，使麥克風傳送出的聲音更加清晰。

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