研調：旺季不旺 第4季全球 NB 出貨估季減7.3%

據DIGITIMES研究中心統計，2023年第3季全球NB出貨（未計可拆卸式機種）表現優於預期，在第2季季增2成的高基期下，再成長2.1%，其中，消費機種出貨，因品牌清倉及通路進行旺季備貨而表現強勁，一舉抵消商務及教育巿場的衰退。然而第4季因前季出貨基期已高，通路庫存亦高，預期出貨將季減7.3%。

DIGITIMES研究中心蕭聖倫分析師說明，2023年第4季前六大NB品牌表現，預期戴爾（Dell）、聯想較佳，聯想第3季躍升出貨龍頭後，因其主力巿場歐洲及中國需求皆持續回升，第4季排名仍可維持第一，整體出貨僅微幅季減；第二名惠普（8424）（HP）前季已大舉衝刺會計年度出貨目標，第4季出貨恐顯著下滑；第三名戴爾則因部分成熟巿場企業客戶開始換機，可望成為第4季唯一出貨正成長的品牌業者。

第四名蘋果（Apple）第4季初積極將MacBook Pro機種處理器更新至採3奈米製程的M3，試圖挽救出貨頹勢，但蕭聖倫指出，蘋果第4季給予代工廠的相關訂單規模並未出現顯著反彈，高階消費機巿場後勢仍不樂觀。

蕭聖倫並提到，主要台灣代工廠第4季出貨亦將呈現較大幅度的季衰退，其中，緯創（3231）及英業達（2356）因未集中於本季巿場衰退較多的傳統消費機種，出貨表現較有支撐。

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