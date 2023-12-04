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家登接單暢旺 今年營收續創新高、明年再上層樓

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
家登精密董事長邱銘乾。聯合報系資料照
家登精密董事長邱銘乾。聯合報系資料照

半導體設備廠家登精密（3680）今年下半年極紫外光光罩傳送盒（EUV POD）、晶圓傳送盒（FOUP）等兩大產品線出貨動能升溫帶動下，法人預期，家登今年全年業績將可望挑戰改寫歷史新高，且明年在客戶先進製程產能續強帶動下，家登營運將有望更上層樓。

家登近年來持續受惠於大客戶在先進製程需求帶動下，使營運表現繳出亮眼成績單。其中，最大關鍵先進製程目前已經推進到3奈米製程，在3奈米製程EUV光罩曝光層數明顯提升效應下，使EUV POD需求增加8倍。

不僅如此，法人指出，且明年3奈米製程使用客戶將從原有的蘋果拓增到高通、聯發科（2454）、超微等大廠都將加入，使3奈米製程先進製程需求將同步大增，不論對於EUV POD、FOUP等家登的產品線需求明年都將可望倍數成長。

另外，家登轉投資的家宇航太目前已經拿下美國航太客戶大單，且簽訂合約都至少是3年以上，明年將可望替家登帶來顯著營收成長動能，加上已經通過美國聯邦航空總署（FAA）認證，後續接單表現將可望持續擴增。

家登公告今年前十月合併營收達42.76億元、年成長25.3％，改寫歷史同期新高。法人預期，家登今年第4季營運將有機會保持強勁水準，推動全年業績再度改寫歷史新高，且明年在先進製程產能帶動下，家登不論EUV POD、FOUP等出貨動能都有望大幅成長，加上航太業績挹注，家登明年營運再度攻高可期。

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