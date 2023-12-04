鴻海高雄軟體研發中心 12月6日將揭牌啟用

美國商務部預計下月來台說明美方對中國大陸銷售晶片的最新禁令，此事有三個令人關注之處，首先是美國在台協會（AIT）出面邀請台廠，美商務部直接到科學園區對業者「開講」；其二是時機點的選擇剛好與我國總統大選日期相近；其三則是經濟部在此事中扮演的角色。

2023-12-04 05:50