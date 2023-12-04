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鴻海高雄軟體研發中心 12月6日將揭牌啟用

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（右）與高雄市長陳其邁。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）與高雄市長陳其邁。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）高雄軟體研發中心將在12月6日舉行揭牌啟用儀式，鴻海董事長劉揚偉與高雄市長陳其邁將親自出席主持，鴻海集團為了打造高雄軟體研發中心，2023年以來陸續啟動徵才活動，並以發展三大平台為目標，即智慧城市、智慧製造與智慧電動車（EV），同時與高雄市政府密切合作，期盼透過持續深耕在地，為高雄打造智慧城市生態系。

劉揚偉之前就表示，鴻海正在轉變，由整合製造服務，變成解決方案公司，並將發展三大平台，即智慧城市，智慧製造，智慧EV，要使這三個平台順利聰明運作，就是需要軟體與AI。

鴻海在2023年6月時啟動高雄徵才活動，集團徵才網站也特別設立「高雄軟體研發中心」專區，鎖定AI、Web3.0、電動車、數位健康等領域，也和高雄市政府密切合作進行相關人才招募。

圍繞在智慧城市所投入的軟硬體建設，鴻海會在高雄持續投入軟體、電動車、電池和電芯產業。鴻海將把高雄打造成集團軟體研發基地，初期需要近200位軟體研發人才，逐步應用到電動車、智慧城市等相關領域。

鴻海 軟體 智慧城市

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