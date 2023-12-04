快訊

開戰？賀中華隊在大巨蛋奪首勝 侯友宜酸爆柯文哲

國1北上新竹段凌晨條狀鋼鐵散落 43輛車接連碰撞受損

搶便宜貨犯大忌 5年存兩桶金的小資女不做3件事

閎康日本、中國大單挹注 今明年營收接連衝新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

半導體檢測分析廠閎康（3587）位在日本熊本實驗室順利通過台積電（2330）認證，加上中國訂單持續挹注。法人預期，閎康今年全年合併營收將可望挑戰年成長三成，且熊本實驗室訂單能見度已經放眼到明年，閎康2024年營收將可望再戰新高。

閎康為搶攻晶圓代工大廠生意，特地遠赴日本熊本設立半導體檢測分析實驗室，已經順利通過台積電日本熊本廠認證，並在今年第4季開始接單並貢獻營收，成為閎康另一大營運重鎮，且目前接單能見度已經放眼到明年。

不僅如此，中國雖積極發展自有IC設計及晶圓代工生意，但目前在半導體檢測分析仍屬於弱勢，因此相關檢測分析服務仍需要委外，其中閎康拿下中國車用晶片及消費性大單，使材料分析（MA）、可靠度測試服務（RA）等需求相當強勁。

閎康公告今年前十月合併營收達39.55億元、年成長23.5％，寫下歷史同期新高。法人指出，閎康今年第4季在台灣、日本及中國等IC設計及晶圓代工客戶訂單挹注下將可望繳出優於第3季的成績單，並推動全年合併營收年成長三成水準，明年在中國、日本等營運據點衝刺接單帶動下，閎康明年業績將可望再度挑戰歷史新高。

閎康 晶圓代工 日本

延伸閱讀

屏東落山風藝術季未演先轟動 藝術論壇報名秒殺

日本、法國提及台海和平穩定 外交部：歡迎與感謝

被傳「與大谷翔平要結婚」連小學生都知道 日本美女主播親回應

「9公尺史努比耶誕樹」現蹤日本東京！還有耶誕花園與博物館拍不停

相關新聞

取代智慧型手機？全球第1款個人AI裝置「Ai Pin」橫空出世 概念股曝光

號稱是全球第一款個人ＡＩ裝置的Ai Pin強勢問世，引起科技圈矚目，亦可見ＡＩ商機逐漸從雲端擴展至邊緣運算，相關邊緣ＡＩ概念股正蠢蠢欲動。

市占萎縮 台太陽能廠「紅色警戒」

全球太陽能模組供過於求壓力加劇，歐美市場庫存大爆倉，大陸太陽能模組廠透過東南亞製造「洗產地」的產品無處銷售，轉向大量傾銷...

攸關電力自主 廠商籲嚴查進口

面對大陸太陽能模組廠透過東南亞製造「洗產地」的產品大量傾銷台灣，國內太陽能模組三雄茂迪、元晶、聯合再生疾呼政府不能忽視，...

晶片禁令！美來台畫紅線 商務部下月赴科學園區辦說明會、AIT邀台廠與會

美國今年十月擴大管制對中國大陸出口晶片，美國商務部下月將派說明團來台，前往新竹與台南科學園區舉辦說明會，向我國的半導體製...

美國來台畫晶片禁令紅線 經濟部扮演什麼角色令人好奇

美國商務部預計下月來台說明美方對中國大陸銷售晶片的最新禁令，此事有三個令人關注之處，首先是美國在台協會（AIT）出面邀請台廠，美商務部直接到科學園區對業者「開講」；其二是時機點的選擇剛好與我國總統大選日期相近；其三則是經濟部在此事中扮演的角色。

嚴控晶片輸陸 美商務部長雷蒙多點名輝達

美國商務部長雷蒙多二日在加州錫米谷演說表示，美國需加強出口管制，重要的是加強執法力道，以防止中國大陸在人工智慧（ＡＩ）等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。