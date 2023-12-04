閎康日本、中國大單挹注 今明年營收接連衝新高
半導體檢測分析廠閎康（3587）位在日本熊本實驗室順利通過台積電（2330）認證，加上中國訂單持續挹注。法人預期，閎康今年全年合併營收將可望挑戰年成長三成，且熊本實驗室訂單能見度已經放眼到明年，閎康2024年營收將可望再戰新高。
閎康為搶攻晶圓代工大廠生意，特地遠赴日本熊本設立半導體檢測分析實驗室，已經順利通過台積電日本熊本廠認證，並在今年第4季開始接單並貢獻營收，成為閎康另一大營運重鎮，且目前接單能見度已經放眼到明年。
不僅如此，中國雖積極發展自有IC設計及晶圓代工生意，但目前在半導體檢測分析仍屬於弱勢，因此相關檢測分析服務仍需要委外，其中閎康拿下中國車用晶片及消費性大單，使材料分析（MA）、可靠度測試服務（RA）等需求相當強勁。
閎康公告今年前十月合併營收達39.55億元、年成長23.5％，寫下歷史同期新高。法人指出，閎康今年第4季在台灣、日本及中國等IC設計及晶圓代工客戶訂單挹注下將可望繳出優於第3季的成績單，並推動全年合併營收年成長三成水準，明年在中國、日本等營運據點衝刺接單帶動下，閎康明年業績將可望再度挑戰歷史新高。
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