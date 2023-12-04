快訊

今鋒面中部以北降雨明顯 吳德榮：明好轉周三水氣再增

賴清德競選總幹事潘孟安 被爆入住綠能廠商豪宅

開放代理孕母可解決少子女化？人工生殖法修法引爆爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市占萎縮 台太陽能廠「紅色警戒」

聯合報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球太陽能模組供過於求壓力加劇，歐美市場庫存大爆倉，大陸太陽能模組廠透過東南亞製造「洗產地」的產品無處銷售，轉向大量傾銷台灣，並以市價六、七折拋售求現，售價比台廠成本還低。太陽能紅色供應鏈不惜成本來台殺價搶市，元晶、茂迪、聯合再生等台廠再度面臨「紅色警戒」。

相關傾銷效應，也造成台灣太陽能廠產品在國內內需市場占比大幅萎縮的狀況。業界估計，去年台灣來自東南亞等地的進口太陽能模組占比約二至三成，如今已攀升到超過四成，甚至逼近五成。

國內太陽能市場先前因總統大選前導致地方政府觀望，核發電廠許可腳步停滯，衝擊台廠出貨動能，如今又有紅色供應鏈擴大來襲，台灣太陽能廠面臨內外在不利因素夾擊，陷入四面楚歌險境，敲響產業警鐘。

不具名的本土太陽能模組大廠高層透露，歐美市場因太陽能模組廠生產量太多，導致國際價格暴跌，已低於現金價，明年恐有多家國際太陽能廠面臨關門窘境，台廠難逃波及。陸企先前拚命在歐洲、美國市場塞貨，如今歐美兩大市場已「塞（貨）無可塞」，庫存大爆倉，「歐洲當下庫存量三年都消化不完」。

隨著歐美市場庫存大爆倉，陸企在東南亞製造的太陽能模組轉向來台傾銷，並以市價六、七折拋售，只為拿回現金、消化庫存，報價甚至比台灣太陽能模組廠的成本還低。

國內太陽能模組廠表示，太陽能模組材料的組成，包括電池、玻璃、背板、鋁框等，光這些物料成本就差不多已達每瓦廿美分，還不包括人工、運費以及其他營運成本等。如今，東南亞製的太陽能模組報價卻比台廠成本還低，透露這些廠家只為倒貨求現，甚至以較低劣的品質銷售台，不但會造成台灣本土製造業陷入困境，甚至可能引發國安危機。

業者分析，這些將太陽能模組傾銷到台灣市場的東南亞太陽能廠，都是大陸太陽能廠在海外的「分身」。先前大陸太陽能廠為規避各種關稅、反傾銷等政策，過去幾年積極在東南亞設立公司，藉由「洗產地」的方式，從東南亞出貨到各國市場，但即使台廠、政府都知道，仍無法阻止東南亞模組傾銷台灣的狀況持續擴大。

東南亞 庫存 金價

延伸閱讀

避免混充洗產地 食安辦12月1日啟動牡蠣產地標示稽查

南投最大太陽能場在暨南國際大學 年發電可達千萬度

民團呼籲太陽能躉購費率6元起 讓全民參與潔淨能源

180噸大陸茶「洗產地」冒充越南茶入台 高雄製茶世家下場曝光

相關新聞

嚴控晶片輸陸 美商務部長雷蒙多點名輝達

美國商務部長雷蒙多二日在加州錫米谷演說表示，美國需加強出口管制，重要的是加強執法力道，以防止中國大陸在人工智慧（ＡＩ）等...

陸面板廠大減產…有助推升報價 雙虎利多

大陸四大面板廠京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹出手捍衛電視面板價格，近期陸續通知供應商將再度擴大減產兩成甚至更多，四大廠...

太陽能廠再亮「紅色警戒」 元晶、茂迪、聯合再生等陷內外夾擊

全球太陽能供過於求壓力加劇，歐美市場庫存大爆倉，大陸太陽能模組廠透過東南亞製造「洗產地」的產品無處銷售，轉向大量傾銷台灣...

市占萎縮 台太陽能廠「紅色警戒」

全球太陽能模組供過於求壓力加劇，歐美市場庫存大爆倉，大陸太陽能模組廠透過東南亞製造「洗產地」的產品無處銷售，轉向大量傾銷...

攸關電力自主 廠商籲嚴查進口

面對大陸太陽能模組廠透過東南亞製造「洗產地」的產品大量傾銷台灣，國內太陽能模組三雄茂迪、元晶、聯合再生疾呼政府不能忽視，...

美國來台畫晶片禁令紅線 經濟部扮演什麼角色令人好奇

美國商務部預計下月來台說明美方對中國大陸銷售晶片的最新禁令，此事有三個令人關注之處，首先是美國在台協會（AIT）出面邀請台廠，美商務部直接到科學園區對業者「開講」；其二是時機點的選擇剛好與我國總統大選日期相近；其三則是經濟部在此事中扮演的角色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。