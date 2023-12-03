PGC 2023微星引領《絕地求生》玩家 進入全球總決賽

全球電競領導品牌同時也是PGC 2023 (PUBG Global Championships)全球總決賽官方電競合作夥伴的MSI微星（2377）將與全球《絕地求生》玩家一同迎來最刺激的總決賽。12月1日至12月3日期間，最後16支頂尖戰隊將為爭奪頂尖榮耀及總獎金高達200萬美元在泰國曼谷的Central Lardprao展開激烈角逐。

在MSI微星科技80台高階電競主機和160台G253PF電競螢幕的強力支援下，電競選手們將在總決賽中發揮出最強的技能，另外，MSI微星科技提供給現場賽評直播使用的Raider GE68 HX 13V高階電競筆電也會將最精彩的賽事即時分享給全球的粉絲們。MSI微星科技在現場的攤位展示了最新的電競裝備和創新技術，為現場粉絲們提供身臨其境的電競體驗。

「PGC 2023 世界冠軍賽即將進入總決賽的階段，MSI微星科技很榮幸能與KRAFTON攜手為世界各地玩家帶來一場難忘的電競體驗。祝所有的選手在這場電競盛會中釋放最強戰力，取得勝利的榮耀!」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

MSI微星科技Raider GE68 HX 13V 電競筆電：Raider GE68 HX 13V電競筆電最高搭載最高Intel Core i9-13950HX處理器、GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 GPU、16吋 QHD+240Hz 極速螢幕刷新率、金屬機殼和 AI 智能冷卻系統，重新定義了電競遊戲和沈浸式體驗的意義。MSI Raider系列筆電能滿足需求各異的玩家，除了搭載一應俱全的I/O連接埠、防窺鏡頭蓋，獨家配備Matrix RGB炫光燈效的全新機殼設計更讓玩家恣意展現個人風格。

MSI微星科技電競桌機：在MAG FORGE M100R時尚酷炫的機殼內，搭載了最適合電競的MSI微星科技主機板及最新的Intel 處理器、讀寫速度達到2350 (讀)/ 1900(寫) MB/s的PCIe Gen 3介面SPATIUM M371固態硬碟、效能強大的RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC電競顯卡、及獲得80 PLUS 金牌認證的MAG A850GL PCIE5電源供應器，在機箱最高多逹6個風扇及MAG CORELIQUID C240水冷排的迅速散熱下，整個系統可以長時間高效運行，讓玩家們在電競的世界裡游刄有餘。 PGC 2023官方電競合作夥伴MSI微星科技，引領《絕地求生》玩家進入全球總決賽。微星／提供

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