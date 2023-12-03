蘋果新機推動非蘋手機鏡頭升級潮 法人看好大立光受惠

蘋果（Apple）年度新機發表後，iPhone15 Pro Max 的5倍光學變焦鏡頭為了降低色散相差，採用1G+3P的玻塑混合鏡頭，帶動非蘋手機陣營高階機種搭載高倍光學變焦鏡頭，為了降低鏡頭模組厚度，採用潛望鏡頭設計。

其中，鏡頭為了降低鏡頭高度並提升光學表現，鏡頭設計採用玻塑混合鏡頭，因此帶動手機鏡頭升級的趨勢，也推升市場對模造玻璃的需求；台廠中提供手機模造玻璃模具供應商為伯特光（6859）、中揚光，潛望鏡頭供應商則以大立光為主，其次為玉晶光。

法人機構表示，展望大立光第4季營運，由於 iPhone 15 Pro Max 為最受歡迎機種，蘋果為滿足市場龐大需求而加緊趕工，但因獨家供貨5倍光學變焦相機模組的南韓業者為首次製造，良率不如預期，蘋果為加緊趕工而加大1G+3P鏡頭訂貨量，以更大的鏡頭模組產量彌補良率不足，因此帶動高倍光學鏡頭出貨進一步成長，預估全季營收季增24.3%，稅後淨利56.2億元，季減5.5%，每股稅後純益（EPS）約42.1元。

展望2024年，預期 iPhone 16 Pro 與 Pro Max 皆將搭載高倍光學變焦鏡頭，增添潛望鏡頭出貨成長動能；華為Mate60 系列機種熱賣後，後續將有多款機種問世，2024年華為手機出貨量將

持續成長，帶動高階鏡頭出貨動能，預估大立光全年營收年增15.8%，稅後淨利181.1億元，年減2%，EPS約135.6元。

雖然 iPhone 15 Pro Max 潛望鏡頭採用1G+ 3P設計，外購模造玻璃鏡片以及鏡頭處於生產初期，皆對毛利率產生負向壓力，但後續隨著生產經驗累積提升良率，以及客戶加大鏡頭訂購量，明年第4季營收、獲利仍有成長契機，2024全年潛望鏡頭出貨進一步提升，以及華為高階鏡頭出貨成長皆添增本業獲利成長動能。

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