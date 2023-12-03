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myfone行動創作獎 16字抱走9萬5

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣大哥大基金會第十七屆myfone行動創作獎昨頒獎，行動影片組首獎從缺，由二獎的兩組得主「綠Keyman」與「遙想」共享百萬獎金。圖／台灣大哥大基金會提供
台灣大哥大基金會第十七屆myfone行動創作獎昨頒獎，行動影片組首獎從缺，由二獎的兩組得主「綠Keyman」與「遙想」共享百萬獎金。圖／台灣大哥大基金會提供

台灣大哥大基金會第十七屆myfone行動創作獎，今年以「融Unity in Diversity」為主題，首度開放參賽者運用ＡＩ投稿創作，吸引逾四萬件作品參賽，參賽者橫跨七歲至九十七歲，為史上年齡差距最大。本屆行動影片組首獎從缺，但加碼決定由二獎的兩組得主「綠Keyman」與「遙想」共享百萬獎金。

行動影片組二獎得主分別是源日影像「綠Keyman」、李依璇與劉哲均「遙想」。源日影像團隊致詞時說，影片想傳達的理念是每支影片的製作都仰賴非常多工作人員，每個工作人員都是關鍵人物，源日二○一三年第一次參賽獲獎，獲十萬元作為創業基金，十年後又拿獎，意義非凡，代表這十年有所成長。源日影像同時囊括最佳編劇獎、最佳演員獎。

代表李依璇與劉哲均上台領獎的友人則說，受智慧型手機直式視角影響，現代人的美感與觀看視角比例也從過去的橫式變成直式，這支影片就是以此為發想。

台灣大哥大總經理林之晨說，今年myfone行動創作獎以「融Unity in Diversity」主題延續多元共融精神，並首度開放以AI輔助創作，更有兩件導入AI作品獲獎，很開心見到參賽者勇於探索新科技，為作品碰撞出不同火花，人類創作者將來應與AI協作，互相激盪、互補互利。

第六度參賽的王翰哲，今年則以「天有不測疫情，人有保單獲福」獲得「訊息文學組」時事組首獎七萬元及成語詩詞創新應用特別獎兩萬五千元，等於用十六個字一口氣抱走九萬五千元，他還另拿到故事接龍、生活組佳作，總計五個獎項進帳逾十三萬元，突破個人最佳成績，也成為本屆最大贏家。

此外，本屆「生物多樣性特別獎」新設十萬元獎金，由紀錄片「小蝦虎的逆襲」，拿下首獎。

影片 特別獎

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