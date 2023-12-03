價格回穩 威剛董座：記憶體明年好光景

威剛董事長陳立白。記者曾吉松／攝影 記憶體模組大廠威剛斥資四十七億元購置的內湖總部昨天啟用，展望產業市況，威剛董事長陳立白表示，第四季DRAM與NAND Flash記憶體合約價和現貨價已上揚，產業正向趨勢可望延續至明年一整年，不僅看好明年記憶體本業將邁入久違的供不應求的好光景，非記憶體領域新事業群包括電動三輪車與電動車馬達、電競、工控等，明年出貨量也可望逐季放大。

陳立白指出，隨著營運規模擴增、員工人數成長，位於新北市中和區的「起家厝」不敷使用，因此在內湖購入十餘層新辦公大樓，未來採行台北市內湖、新北市中和雙總部、雙核心的營運模式，以台灣作為集團的AI智慧核心，全力驅動集團於亞、歐、美及大陸等全球製造與業務版圖全方位發展。

研調機構TrendForce報告指出預估明年第一季，整體記憶體漲勢將延續，Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）合約價仍會續漲，漲幅則視後續原廠是否維持保守的投產策略，以及終端是否有實質買氣支撐而定。

資策會MIC預估，今年台灣半導體產業產值為三點七七兆新台幣，明年估產值達四點二九兆新台幣，成長百分之十三點七，明年各次產業將有一至二成成長幅度，其中晶圓代工仍為主要動能，特別是先進製造。

記憶體部分，由於國際記憶體大廠持續地減產，短期記憶體價格回穩，供需可望恢復穩定。

MIC說，隨著記憶體大廠減產控制讓價格回穩，預期將成為全球半導體市場二○二四至二○二六年拉動成長的主要動能。

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